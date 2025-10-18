Photo: にしやまあやか

包丁や料理道具にはある程度こだわるほうなんですが、肝心の手入れは正直サボりがち。包丁の切れ味って、料理のテンポやモチベを左右するってのはわかっているんですけどね…。

昔バイトしていた料理屋の料理長からは「包丁は毎日研ぐのが理想」と教わったことがあります。理想ではあるものの、家庭で実践するのは正直無理。そんなときに見つけたのが、手のひらサイズで片手で使える電動シャープナー「Hiamea H1229」。

今回はこちらの実物をお借りすることができたので、実力を確かめてみました。

片手で使える電動シャープナーの実力は？

今回使ってみる「Hiamea H1229」は、刃をスロットに通すだけで包丁やハサミの切れ味を取り戻す手助けをしてくれる、電動シャープナーです。

スロットの手前中央に高速回転するセラミック砥石を内蔵していて、力を入れずとも均一に研ぎ上げられるそう。左右のスロットは包丁用で、片刃にも両刃にも対応。中央スロットはキッチンハサミにも使えます。

USB充電式のコードレスタイプなので、キッチンだけでなく、アウトドアでも活躍する仕様です。

さらに、底面の大きな吸盤でテーブルなどの平らな面で固定でき、片手でも安全に扱える仕掛けも。

とても強力な吸盤で、外そうと力一杯揺らしたり持ち上げたりしても外れません。刃物を扱ううえでは危険がたくさんありますが、思わぬ動きを防ぎやすいと感じました。

刃こぼれ包丁を研いでみる

さて、こちらが今回研いでみた愛用の包丁。

お手入れをサボっていた自覚はありましたが、よく見てみると刃こぼれしていました。これはまずい…。

「Hiamea H1229」はスリットに差し込むと「ギュイーン」と金属を削る音がして、「おお、研いでる！」という実感が湧きます。「Hiamea H1229」は、通常のお手入れなら5回程度通せばOK、しっかりお手入れなら10回程度通せば良いそうです。

研いだ後には指先に削れた鋼がついていて、しっかり研磨されているのが分かりました。

使用して感じたのは、スロットを通す角度や力加減については、なんとなくコツが必要な印象。もちろん砥石ほどではありませんが、道具の特性を掴むともっと早くキレイに研げそうだと感じました。

初めて使ってみた割には、ちゃんと研げた印象。正直、あまりにサボりすぎていたので新品同様とまではいきませんでしたが、ビフォーアフターでトマトを切る際の感触を比べてみると、研ぐ前よりも力を加えずにスライスできました。

シャープナーを謳うアイテムに対しては割と懐疑的だったのですが、これは切れ味の回復を感じられました。

習慣化できるコンパクトさ

一番の魅力はやはり手軽さです。

いつもなら、流しを掃除して、砥石を取り出して、念入りに研いで…とかなり時間を要する包丁のお手入れですが、「Hiamea H1229」ならスペースも時間もほとんど必要ありません。

手のひらサイズのこれならキッチンに置きっぱなしにしても邪魔にならず、思い立ったときにすぐ使える手軽さはありがたかったです。

たとえばお肉を切る前やトマトを切る前にサッと研いでおくといったこまめな使い方も現実的。砥石と比べて圧倒的に気軽なので、お手入れを習慣化する後押しになると感じました。

しかも、パン切り包丁やハサミもスロットに通すだけでお手入れできるのは助かります。そのうえ、お値段も4,000円程度とお手頃。これが1台あると、料理のモチベも高まりそうでした。

ここでは紹介しきれなかったポイントがまだまだありますので、ぜひプロジェクトページもチェックしてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

