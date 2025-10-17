Photo: 小暮ひさのり

道具には、まだまだ進化が残されています。

視覚にハンデのある方々の助けとなっている、「白杖（はくじょう）」。「杖」というシンプルなアイテムですが、いわば目や手の代わりとなり、周囲を計測・把握するための空間知覚デバイスとなる大事な存在です。

その白杖に、テクノロジーをミックスしたプロダクトが WeWALK社 の「Smart Cane 2」。さまざまなセンサーを搭載することで、より多機能に、よりわかりやすく、そしてより安全に進化した、最新の支援ツールとなります。

この心臓部に、日本の TDKのテクノロジーが息づいているんだとか。CEATECのTDKブースでお話をお伺いしました。

白杖をTDKのセンサーでアップデート

「Smart Cane 2」の特徴をざっくり言うと、「デジタル白杖」。デジタルで障害物を読む杖って感じ。

杖のグリップ部にはTDK製の多様なセンサーが搭載。超音波によって約1.5メートル・90度の範囲で前方の障害物を検知し、グリップ部からの音、または振動でアラートを出してくれます。

つまり、これまでは杖で触れてから障害物を自分で認識しなくちゃならなかったのが、この「Smart Cane 2」であれば、触れる前に障害物を認識できるようになる。ってわけ。より安全になりそうじゃないですか？

さらにスマホとの連携機能もあり。

グリップにスピーカーとマイクが内蔵されていて、「近くのスターバックスまで案内して」なんて、話しかければ、スマホアプリと連携して音声ナビゲーションで道案内してくれるんだとか。

白杖がシンプルな杖から、「ナビもする、障害物も読むモビリティツールと進化した姿」と言えるかもしれませんねー。

最新機能より「慣れた重さ」を

ガジェットのアップデートと聞くと、「新機能が増えた！」で喜ぶところだけど、Smart Cane 2は、ちょっと逆を行きました。

バージョン1から2（Smart Cane 2）への進化で一番大きかったのは、重さの調整。長年使い慣れた従来の白杖と同じ重さ・同じ感覚を再現することにこだわったんだとか。

理由？ シンプルです。白杖は「身体の一部」だから。

WeWALK社のCEO自身が弱視のユーザーで、自分たちが本当に使いたいものを追い求めた結果、手に馴染む感覚に重きを置いたってことですね。現場の声、大事だなぁ。

「一緒に作る」ことの大切さ

作り方・開発の進め方に、もうひとついい話。

Smart Cane 2の中核に採用されているセンサーは特注品じゃなくて、約10年前から存在する汎用的なものなんだとか。それを、TDKのエンジニアは、WeWALK社と視覚障害のある人の実際の声を聞き、意見を共有しながらチューニングをしていったとのこと。

たとえば、「感知角度を30度単位で変えられるようにしてほしい」といったように、視覚にハンデのある人の声を聞きつつ、実際の利用者との感覚のギャップを埋めるようにソフトウェアをチューニング。

パーツを納品して終わりではなく、一緒に開発して育てていくという密なコラボが、汎用的なセンサーをスマートで安全な支援ツールへと変えたのです。

…と、なんだかモノづくりのロマンと希望とが、色々詰まってる話だと思いません？

今回は白杖にスポットが当たりましたが、もしかしたら、僕らの身の回りにある当たり前の道具の中でも、テクノロジーによる再発明を待っているものが…あるかもしれませんねー。

