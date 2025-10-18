◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ブルワーズ―ドジャース（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ブルワーズは17日（日本時間18日）、敵地でのドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に臨む。ここまで0勝3敗で1敗もできない状況となっているが、試合前にはパット・マーフィー監督（66）が会見に臨んだ。

指揮官は「今日の朝、伝説的な監督から電話をもらうという幸運があった。ずっとアドバイスを求めていたんです。彼は言いましたよ。“小さなこと、つまり小さなことをやりなさい。それが今夜の勝利につながる”と。彼は“今年のスローガンは“今夜勝て”だ。“今夜4試合を勝つことはできない。今夜の1勝。だから今夜勝て”と言われたんだ」と明かした。

その伝説的な監督は誰かと問われると、ヤンキースなどで通算2326勝を挙げワールドシリーズを4度制覇したジョー・トーリ氏の名前を挙げた。トーリ氏はポストシーズンで歴代1位の84勝を挙げている。

マーフィー監督は「私の長年の人生でスポーツを見てきて、多くの偉大な逆転や大番狂わせを見てきた。でも、すべては1球、1イニング、1試合ずつだ。だから我々はジョー・トーリが言ったように“今夜4つ勝つ”とは考えていません。今夜1試合勝つことを考えています」と話した。