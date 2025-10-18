プロ野球・巨人の泉口友汰選手が17日、ジャイアンツ球場で練習。CS敗退から4日間の休みを経て、早めの練習再開となりました。

今季は開幕こそ2軍スタートでしたが、4月4日に1軍登録されると4月9日に、ショートで初スタメン。その第3打席で今季初ホームランを放つなど、チャンスをものにし、6月中旬からはショートを定位置としました。

「想像もしてないようなシーズンでした。開幕は2軍だったし、全く想像してなかったです」と語った泉口選手。打率はリーグ2位の.301、出塁率はリーグ3位の.362と素晴らしい数字を残しましたが、本人はもう少しチャンスで打てたら、と来季に向けた課題も口にしました。

「チャンス、チームの勝利に近づくような1本が結構打てなかったという印象が自分の中ですごくある。来年に向けて、練習から自分の中でケースを想定してとか･･･来年はチャンスで勝負強い打撃ができるようにやっていきたいなと思います」

今季の数字は自信とはしたものの、大事なのは次の年。「成績って続けて残していかないといけない。今年だけにならないように、来年が大事なのかなと思います」と泉口選手は表情を引き締めました。