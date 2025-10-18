国民スポーツ大会陸上

滋賀・平和堂HATOスタジアムで3日から5日間行われた第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技。男子200メートルで東京世界陸上に出場した飯塚翔太（静岡・ミズノ）は成年少年男子共通4×100メートルリレーの4走で激走。チームを優勝に導いた。2016年のリオデジャネイロ五輪男子4×100メートルリレー銀メダルメンバーは五輪4大会、世界陸上6大会など、長年世界で戦ってきた。34歳になった今も走り続ける理由とは――。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

後輩たちの想いが詰まったバトンを手に、誰よりも速くゴールラインを駆け抜けた。

予選、準決勝を1位で通過した静岡。佐藤瑠（袋井高3年）、大石凌功（東洋大3年）、松下碩斗（静岡高1年）とバトンを繋ぎ、2番手で4走の大ベテラン飯塚へ。「勝たないと」。疲労した体に力を込めた。中盤で前を走る京都を抜き去ると、後続を突き放してゴール。38秒95の大会新記録で、チームに栄冠をもたらした。

静岡特製のチャンピオンTシャツを着て記念撮影した飯塚は「静岡の先生方に結果で返せたことが一番うれしい」と爽やかな笑顔を見せた。

長く走り続けているから得られるものがある。

小学3年で始めた陸上競技。五輪は12年のロンドン大会から24年のパリ大会まで4大会連続で出場し、25歳で挑んだ16年のリオデジャネイロ大会では、4×100メートルリレーで銀メダルを獲得した。世界陸上は6大会を経験。今季は自国開催の東京大会で日の丸を背負い、34歳になった今でも世界と渡り合っている。

人生の3分の2以上をトラックに捧げてきたが、競技への情熱は変わらない。「やっぱり楽しいですね。自分を実験台にして走り方を探っていく。それは昔からずっと一緒なので」と長い競技人生ならではの魅力を明かす。

ただ、楽しいだけではないのがスポーツ。苦しい挫折や失敗も数えきれない。それでも続けてこられたのは、誰もが苦悩を抱えていることを知っているから。

「自分よりもきつい人はたくさんいる。酷い怪我をしている人とか、競技を続けたいけど、続けられなくなった人とか。結果が出ないくらいで、ちょっと怪我したくらいで下を向いていたら、その人たちに申し訳ない。弱音を吐いている場合じゃないです」

国スポ恒例のほっこりエピソード「毎回ビフォーアフターの写真を撮る」

世界で活躍する裏で、13年から続けて出場してきた国スポ（23年までは国体）。ほっこりするエピソードがある。今大会、リレーでチームを組んだ高3の佐藤と高1の松下は、かつて飯塚のイベントに参加したことがある少年たちだった。

少年男子B（高1、中3）100メートルとの2冠を達成した松下は「（飯塚は）陸上を始めた頃からずっとスターで憧れだったので、バトンを渡せると知った時からすごくうれしかった」とにっこり。自分の年齢のおよそ半分の未来のスターたちとの交流を飯塚はうれしそうに話す。

「初日に合流した時に、イベントの時の写真を見せてくれて『え！』みたいな。国スポはそういうことが誰かしらある。毎回ビフォーアフターの写真を撮るんですよ。（昔撮った写真と）同じ角度から、座っていたら同じように座ったりして。ありがたいです」

リレーに専念し、予選・準決勝・決勝と3本走った今大会で今季は終了。「最後は足がもつれるかと思った。何とか走り切りました」と安堵の表情を見せる。来季の目標を聞かれると「自己ベストを更新したい」と力強い。9月には地元・静岡の隣、愛知（名古屋）でアジア大会も待っている。

過去の自分を超えるため、またトラックに帰ってくる。



