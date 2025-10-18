¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç95¡Û½¿¶¶¤ÎÏ©¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡Ä¡ÖÂçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¥Û¡¼¥à¥ì¥¹»¦¿Í¡×ÈÈ¹Ô2ÆüÁ°¤ÎÈÈ¿Í¤Î»Ñ
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï30Ç¯Á°¤Î1995Ç¯11·î10Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡Ø¡ÖÌÌÇòÈ¾Ê¬¤Ç¡×Æ»ÆÜËÙÀî¤Ë¡¡àÂçºå¥Û¡¼¥à¥ì¥¹»¦¿ÍÈÈá½¿¶¶¤Ç»£¤Ã¤¿¡ÖÈÈ¹Ô£²ÆüÁ°¡×¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
1995Ç¯10·î18Æü¡¢Âçºå¡¦Ãæ±û¶è¤Î½¿¶¶¤Ç¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ÎÃËÀ¤¬£³¿Í¤Î¼ã¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆ»ÆÜËÙÀî¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¡¢»àË´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£»ö·ï¤ÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿µ»ö¤À¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡£²áµîµ»ö¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼ÂÌ¾¤ÇµºÜ¡Ë¡£
¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ÎÏ·¿Í¤ò£µ£í²¼¤ÎÆ»ÆÜËÙÀî¤Ë
¡ØFRIDAY¡Ù¤¬¼èºà¤·¤¿»ö·ïÈ¯À¸Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÔÂçºå¥ß¥Ê¥ß¤Î½¿¶¶¤ò¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿£³¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢¼ê²¡¤·Âæ¼Ö¤Î¾å¤ÇÌÓÉÛ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ÎÏ·¿Í¤ò¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿Å´¥Ñ¥¤¥×¤Ç¾®ÆÍ¤¤¤¿¡£Ï·¿Í¤ÏÌµÄñ¹³¤Ç¡¢¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£ÃË¤¿¤Á¤ÏÂæ¼Ö¤ò¶¶¤ÎÃæ±û¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¡¢Á°¸å¤ËÍÉ¤¹¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤·»Ï¤á¤¿¡£
¤¿¤Þ¤ê¤«¤Í¤¿Ï·¿Í¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢£²¿Í¤¬Ï·¿Í¤Î¼ê¤ÈÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ìó£µm²¼¤ÎÆ»ÆÜËÙÀî¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¾¡¼ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ä¤í¡×¡££³¿Í¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Àî¤Þ¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢Ï·¿Í¤ÏÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤Î¡Ö·Ù»¡¤ËÃÎ¤é¤»¤í¡×¤ÎÀ¼¤Ç¡¢ÃË¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²µî¤Ã¤¿¡½¡½¡Õ
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇÑÉÊ²ó¼ý¶È¤ÎA¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç10·î21Æü¤Þ¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦X¡Ê24¡Ë¤ÈÏÂÀô»Ô¤Î¸µ²ñ¼Ò°÷¡¦Y¡Ê25¡Ë¤À¡£ÈÈ¹Ô»þ¡¢£²¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤¿¸µ¥¦¥§¥¤¥¿¡¼¤ÎÃË¤ò²Ã¤¨¤¿£³¿Í¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶¶¤Î¾å¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤ò¡ÖÌÌÇòÈ¾Ê¬¤ËÀî¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤À¡×¡ÊÅö»þ¤Î·Ù»¡È¯É½¤Ç¤ÎX¤Î¶¡½Ò¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
»ö·ï¤«¤é£²Æü¸å¤Î20Æü¤ËÀÝÄÅ»ÔÆâ¤Î¸ø±à¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿Y¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤ËÅìµþ¡¦¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÃæ¤Î·Ù´±¤ËX¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£È±¤ò¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤¿X¤Ï¡¢¸îÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤¤¤ÆÌ²¤ê¤³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ï©¾å¤Ç¥¿¥Ð¥³¤Î°ÂÇä¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿
ËÜ»ï¤ÏÈÈ¹Ô£²ÆüÁ°¤ÎX¤Î»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ï¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÈÈ¹Ô¸½¾ì¤ÈÆ±¤¸½¿¶¶¤Ç¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î°ÂÇä¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ç¼è¤Ã¤¿¡×¤ÈX¤ÏµÒ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂáÊá¸å¡¢¼«ÈÎµ¡¹Ó¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈËÜ¿Í¤¬¶¡½Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥¿¥Ð¥³¤âÅðÉÊ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖX¤Ï°ì»þ´ü¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢È¾Ç¯¤Ç¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±Ç¯Á°¤«¤é½¿¶¶¤Î¾å¤Ç¡¢¿¼Ìë¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¼«ºî¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¾Îà¥¼¥íá¤Ç¡¢ ¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ø¥¼¥í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë¡Õ
Èï³²¼Ô¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ê²¡¤·Âæ¼Ö¤ÇÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ýÆþ¤Ï£±Æü500±ß¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ö·ï¸å¡¢½¿¶¶¤Ë¤Ïº×ÃÅ¤¬ºî¤é¤ì¡¢A¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¬¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÑÉÊ²ó¼ýÃç´Ö¤Î£±¿Í¤¬A¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¡ÖÈ¾Ç¯Á°¤Ï³ø¥öºê¤Ç·úÀß´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢Â¤ò°¤¯¤·¤Æ»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ß¥Ê¥ß¤ËÍè¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£ËèÆü¥«¥Í¤ò¤â¤é¤¦¤È¾ÆÃñ¤òÇã¤Ã¤ÆÃç´Ö¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ìµ¸ý¤ÇÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¡Õ
»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤ÏÄ«¤Î£¸»þ30Ê¬¡£¼þ°Ï¤Ë¤ÏÄÌ¹Ô¿Í¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢X¤é¤òÀ©»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï£±¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¨¡¨¡¡£
Àî¤Ë¡ÖÅê¤²¹þ¤ó¤À¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê
1995Ç¯11·î12Æü¡¢X¤Ï½ý³²Ã×»àºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£»ö·ï¤Î£²¥õ·îÁ°¤Ë¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËA¤µ¤ó¤ËÄñ¹³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ÅÊÖ¤·¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÀî¤ËÍî¤È¤·¤¿¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»¦°Õ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£X¤¬µ¯ÁÊ»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿°ìÊý¡¢11Æü¤ËÆ±ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Y¤Ï¡ÖA¤µ¤ó¤òÊú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤âÀî¤ËÅê¤²Íî¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¶¦ËÅ¤Î»ö¼Â¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ´ÌÌÈÝÇ§¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ï¡¢°ì¿³¤Ç¤Ï¸¡»¡Â¦¤Î¼çÄ¥¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÇ§¤á¤Æ¡¢X¤ÈY¤¬£²¿Í¤ÇA¤µ¤ó¤ò¤«¤Ä¤®¾å¤²¤Æ¶¶¤Î¾å¤«¤éÍî¤È¤·¤¿¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢1999Ç¯£¶·î¤ÎÆó¿³¤ÎÈ½·è¤Ç¤Ï¡¢X¤Î¡Ö¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿A¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Àî¤ËÍî¤Á¤¿¡×¤È¤¹¤ë¼çÄ¥¤òÇ§¤á¡¢¤µ¤é¤ËÈÈ¹Ô¤òXÃ±ÆÈ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£Ä¨Ìò£¶Ç¯¤È¤¤¤¦°ì¿³È½·è¤òÇË´þ¤·¡¢X¤Ë¤ÏÄ¨Ìò£´Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬²¼¤ê¡¢Y¤Ï¡Ç00Ç¯£³·î¤ËÌµºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
X¤Ë¤ÏÍÄ¾¯»þ¤«¤éÈ¯ºîÀ¤Î»ýÉÂ¤¬¤¢¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é³Ø¹»¤Ç¤Ï¤¤¤¸¤á¤é¤ì¡¢¿¦¾ì¤Ç¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µá¿¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤âÉÂµ¤¤òÍýÍ³¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¼Ò²ñ¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¶ì¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤â»Å»ö¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿X¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤±¤¿µï¾ì½ê¤¬¡Ö½¿¶¶¡×¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢½¿¶¶¤Ï¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥°¥ê²¼¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤âX¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Î²È½Ð¾¯½÷¤äÌµ¿¦¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÎ¯¤Þ¤ê¾ì¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¡Ö¶¶¤Î»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½é¤á¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¨¤¿X¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤â¿©¤ÙÊª¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯Ìµ¿¦¤ÎÆü¡¹¤Ë¼«¸ÊÈÝÄê¤Î´¶¾ð¤òÊú¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ·ã¤·¤¤Áþ°¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹´ÃÖ½ê¤Ç½ñ¤¤¤¿¼êµ¤ÎÃæ¤Ç¡¢X¤Ï¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ø¤Î´¶¾ð¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÒËÍ¤Ï¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢·ù°´¶¤òÊú¤»Ï¤á¤¿¡£¤±Èô¤Ð¤·¡¢¤Ä¤Ð¤òÅÇ¤¤«¤±¡¢¤¿¤Ð¤³¤Î²Ð¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¡£±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¡¢¿©¤ÙÊª¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ê¤¼Ê¿µ¤¤Ê¤Î¤«¡£Ì´¤ä´õË¾¤¬¤Ê¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤È¾ÌÌ¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ï±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¡Ö¤ª¤ì¤Ë¤ÏÌ´¤â´õË¾¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¦¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¡¢Èá¤·¤«¤Ã¤¿¡Ó¡Ê1998Ç¯£¶·î24Æü¤ÎËèÆü¿·Ê¹¤è¤ê¡Ë
¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ø¤ÎË½¹Ô»ö·ï¤Ï¡Ç00Ç¯Âå½éÆ¬¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¼«ÂÎ¤Î¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤ÈÅù¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ë½¹Ô¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ç20Ç¯¤Ë¤â´ôÉì¸©¤ÎÄ¹ÎÉÀî²ÏÀîÉß¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿81ºÐ¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ÃËÀ¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¾¯Ç¯¤é£µ¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼å¤¤¼Ô¤¿¤Á¤¬¤µ¤é¤Ë¼å¤¤¼Ô¤òÃ¡¤¯ÈÜÎô¤Ê¹Ô°Ù¤Ï30Ç¯Á°¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£