明日の朝ごはん・おやつにどうぞ♡【ローソン】日替わりで食べたい！「新作パン」

「“至福”すぎた！！」「凄く美味しい」とマニアが大絶賛！ 今回は【ローソン】にお目見えした新作パン情報をお届けします。食欲がない朝でもペロリと食べられそうな手軽な一品から、ご褒美にしたい贅沢感あふれるデザートパンまでピックアップしました。

甘みと塩味の絶妙バランス「至福のチーズ & チーズ」

「本当に“至福”すぎた！！」「ふわっふわで柔らか」と、@pan.oyatsuさんが紹介するのは「至福のチーズ & チーズ」。トッピングはチーズと塩味のあるクッキーソボロ。中には甘みのある2種のチーズクリーム入りで、どこを食べてもチーズが感じられる一品です。

もはやスイーツ！？「至福のマロン & マロン」

ケーキのようなビジュアルにテンションもアップ！「至福のマロン & マロン」は栗餡と粉糖をトッピングし、パンの中には和栗クリームとマロン風味ホイップが入ったデザートパンです。@yuumogu22さんも「濃厚モンブラン」「めちゃくちゃ美味しい」と感想を投稿しています。

1個で2度美味しい！ 幸福度MAX「モンブランサンド」

「秋の味覚フェア」メニューとして登場した「モンブランサンド」。1つはマロンダイス入りマロンクリーム、もう1つはマロン餡入りと、1個で2つの味が楽しめるのが嬉しいポイント。濃い目のコーヒーと合わせれば、目覚めも良さそう！

食べ応えも欲しい時におすすめ「メープルナッツメロンパン」

アーモンド入りのメロンパン生地で、メープルとマーガリンをサンドした「メープルナッツメロンパン」。@yuumogu22さんは、興奮気味に「素晴らしい」「生地がザクザク」と詳しく解説しています。食感も楽しめて飽きずに食べられそう。

明日の朝ごはんはどれにしますか？ すべて季節限定なので、気になったら早めに味わって！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@yuumogu22様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N