数回目のチャレンジにして、離乳食の美味しさに目覚めた子猫。夢中になって食べ始めたそうで…？思わずニヤけてしまうほど可愛い子猫の姿は記事執筆時点で3.3万回再生を突破し、「だめ！可愛すぎて心臓が痛くなるレベル！」「前のめりになりがちなとこ、たまらん」「たっくさん食べて大きくなるんだよ～」といったコメントが寄せられています。

【動画：『離乳食の美味しさに目覚めた子猫』が、次の瞬間…】

離乳食にチャレンジ中

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』に投稿されたのは、離乳食にチャレンジする子猫の姿。元気いっぱいに登場したのは、数日前にひとりぼっちでいたところを保護された子猫の「坊っちゃん」。前髪のような模様が愛らしい男の子です。

離乳食練習中だという坊っちゃんのこの日の朝食は、山型に盛りつけられたムースタイプのごはん。色々と試しているものの、まだ自力では食べてくれないそう。匂いを嗅ぐ坊っちゃんの反応は良さそうですが…。

美味しさに目覚めて…

最初にスプーンで食べさせてあげると、坊っちゃんはもぐもぐ。離乳食が美味しいと気づいたのか、まるでスイッチが入ったように自力でモリモリと食べ始めてくれたのだとか！食べやすいようにお皿を持ってあげたりと、投稿主さんもサポートをしたといいます。

「うまいうまい」という声が聞こえそうなぐらい、良い食べっぷりを見せる坊っちゃん。夢中になるあまり前のめりな姿勢となっていたそうで、一生懸命足を踏ん張っていたそう。それでもジリジリと前に進んでしまう姿は、頬が緩んでしまうほどの可愛らしさです。

完食！

山盛りだった離乳食もみるみるうちに減っていき、残りもあと少しに。投稿主さんが食べさせてあげていたそうなのですが、スプーンでかき集める音にびっくりした坊っちゃんからは、思わず「シャー！」が出てしまったといいます。

そして、見事に完食した坊っちゃんは子猫らしく、遊んで甘えてぐっすりだったそう。投稿主さんも驚きの成長を見せてくれた坊っちゃん、今後のさらなる成長も楽しみですね！

投稿には「すごい、すごい！ごはんたくさん食べましたね！」「踏ん張る坊っちゃん、可愛すぎる♡」「無心にモリモリ食べる姿最高です」「可愛すぎてずっと見ていられる」「小さい体であんなにたくさん離乳食食べて偉かったね！」「いっぱい食べて、いっぱい寝んねして、元気に育ちますように」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、保護猫活動をされている投稿主さんのもとで過ごす猫さんたちの様子が投稿されています。坊っちゃんの保護初日からの様子も観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこたま庵」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。