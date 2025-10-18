

氷川きよし

NHKの音楽番組「The Covers」11月のBS放送回は、「秋の夜長に聴きたい、バラード」を２週にわたり特集。第１夜（NHK BS 11月2日午後10時50分〜）のゲストは、艶やかな歌声と存在感で、多くの人を魅了する氷川きよし。

【写真】氷川きよし『The Covers 秋の夜長のバラードナイト〜第１夜〜』収録の模様

2022年の年末から一時休養期間を経て、1年8カ月ぶりに復帰した氷川きよし。The Coversには、復帰後初・3年ぶりの登場となる。

番組には、これまで5回出演し、氷川の心に刻まれる名曲を鮮やかな歌声で届け、話題を呼んできた。6回目の出演となる今回は、氷川きよし＋KIINA.の音楽ルーツである、J-POPの名バラードをカバー。氷川きよしの第２章を感じさせるパフォーマンスとトークを、あますところなく届ける。

カバー曲は、学生時代から愛する歌手・工藤静香のロッカバラード「抱いてくれたらいいのに」。そして、下積み時代に心の支えだったという小室哲哉作品から、globeのミディアムロックナンバー「Perfume of love」。さらに、氷川きよしの今・そして新たな魅力が詰まった最新バラード作品「白睡蓮」も披露。作詞を松本隆、作曲を GLAY の TAKURO、アレンジ・プロデュースを亀田誠治が手がけた、祈りの１曲。

氷川きよしと共に楽しむ、バラード名曲カバーセレクションも（ラインナップは後日発表）

トークでは、休養期間中に感じたことや、自身の音楽ルーツやカバー曲に寄せる想いをたっぷりと語る。秋の夜長に聴きたいバラードと共に、氷川きよしの音楽的魅力と今に迫る。

番組情報

NHK BS『The Covers 秋の夜長のバラードナイト〜第１夜〜』【ＭＣ】リリー・フランキー 上白石萌歌【語り】堂本光一【カバーズゲスト】氷川きよし放送予定：11月2日（日）午後10時50分〜11時19分＜NHKBS/BSP4K＞【曲目】♪「抱いてくれたらいいのに」 （工藤静香／1988） 詞：松井五郎 曲：後藤次利♪「Perfume of love」 （globe／1998） 詞：TK＆MARC 曲：TETSUYA KOMURO♪「白睡蓮」 （2025） 詞:松本 隆 曲：TAKURO※「秋の夜長のバラードセレクション」ラインナップは、別途お知らせ