氷川きよし、NHK「The Covers」３年ぶりの登場 工藤静香＆globeをカバー
氷川きよし
NHKの音楽番組「The Covers」11月のBS放送回は、「秋の夜長に聴きたい、バラード」を２週にわたり特集。第１夜（NHK BS 11月2日午後10時50分〜）のゲストは、艶やかな歌声と存在感で、多くの人を魅了する氷川きよし。
【写真】氷川きよし『The Covers 秋の夜長のバラードナイト〜第１夜〜』収録の模様
2022年の年末から一時休養期間を経て、1年8カ月ぶりに復帰した氷川きよし。The Coversには、復帰後初・3年ぶりの登場となる。
番組には、これまで5回出演し、氷川の心に刻まれる名曲を鮮やかな歌声で届け、話題を呼んできた。6回目の出演となる今回は、氷川きよし＋KIINA.の音楽ルーツである、J-POPの名バラードをカバー。氷川きよしの第２章を感じさせるパフォーマンスとトークを、あますところなく届ける。
カバー曲は、学生時代から愛する歌手・工藤静香のロッカバラード「抱いてくれたらいいのに」。そして、下積み時代に心の支えだったという小室哲哉作品から、globeのミディアムロックナンバー「Perfume of love」。さらに、氷川きよしの今・そして新たな魅力が詰まった最新バラード作品「白睡蓮」も披露。作詞を松本隆、作曲を GLAY の TAKURO、アレンジ・プロデュースを亀田誠治が手がけた、祈りの１曲。
氷川きよしと共に楽しむ、バラード名曲カバーセレクションも（ラインナップは後日発表）
トークでは、休養期間中に感じたことや、自身の音楽ルーツやカバー曲に寄せる想いをたっぷりと語る。秋の夜長に聴きたいバラードと共に、氷川きよしの音楽的魅力と今に迫る。