¿À¸ÍFWµÜÂåÂçÀ»¤Ï¥·¥å¡¼¥È¥ß¥¹¤ò²ù¤ä¤ó¤À
¡¡4°Ì¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï10·î17Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Ç¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-0¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¡¢¿À¸ÍFWµÜÂåÂçÀ»¤Ï¡¢Á°È¾¤Î·èÄêµ¡¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ò³°¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ç¤ï¤»¤Ë¤¤¤¤¹¤®¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ìÅ·¤ò¶Ä¤®¡¢¤·¤Ð¤é¤¯µ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤¬À§¤¬Èó¤Ç¤âÍß¤·¤¤¿À¸Í¤¬³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¼¯Åç¥´¡¼¥ë¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ê¡¢Á°È¾3Ê¬¤Ë¤ÏµÜÂå¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éFWÂçÇ÷Í¦Ìé¤Ë·èÄêµ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤â¡¢¼¯Åç¤ÎÆüËÜÂåÉ½GKÁáÀîÍ§´ð¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÌÔ¹¶¤òÂ³¤±¤ë¿À¸Í¤ËÀä¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£Æ±27Ê¬¡¢¼«¿Ø¤«¤é¤Î¤Ä¤Ê¤®¤ÇÂçÇ÷¤¬¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éMF·ÀèÍ´Ìï¤ØÍî¤È¤·¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÎDFÈÓÌî¼·À»¤ØÅ¸³«¡£ÈÓÌî¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¡¢¥Ë¥¢¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀFW¥¨¥ê¥¤¬¥¹¥ë¡¼¡£¤½¤³¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ÇÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀµÜÂå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾õ¶·¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ð¥¦¥ó¥É¡£¤¦¤Þ¤¯¥ß¡¼¥È¤Ç¤¤º¤Ë¥´¡¼¥ëº¸¤Ø¤È³°¤ì¤¿¡£
¡Ö¹ç¤ï¤»¤Ë¤¤¤¤¹¤®¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃúÇ«¤Ë¹ç¤ï¤»¤¹¤®¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò·è¤á¤¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿À¸Í¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë½øÈ×¤«¤é¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¶î»È¤·¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢Á°¤ËµÞ¤®¤¹¤®¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¡¹¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÜÂå¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âÁ°¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤òºî¤ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°µÎÏ¤«¤±¤ë¤Î¤â¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÎäÀÅ¤Ë»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¡£Ðíâ×¤·¤Æ¸«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êº£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤Ç3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ²«¿§¿®¹æ¤¬Åô¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö2Ï¢ÇÆ¤·¤Æ¤³¤ì¤À¤±Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤â¤¦°ì¹©É×¡¢Æó¹©É×¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢»Ä¤ê4»î¹ç¤Ï¡ÖÂ¾¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦¤Û¤ó¤È¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®À¾Í¥²ð / Yusuke Konishi¡Ë