RB大宮アルディージャが、10月18日からFW杉本健勇がプロデュースするグッズを販売する。

デザイン性の良さから「センスが超絶良い」と反響を呼んでいる。

クラブの公式サイトによれば、名前の健勇（Kenyu）からとった「KNY」のアルファベットと背番号「23」を組み合わせたロゴの制作から杉本自身ですべてのグッズを監修したという。

「第1弾」として登場するグッズはTシャツ、ロングスリーブTシャツ、バケットハット、マグカップ、ステンレスマグカップ、テーパーロンググラスの6種類。それぞれ数量限定で、10月18日から発売開始となる。また、「第2弾」も11月2日から販売されることが併せて発表されており、サポーターの期待もすでに高まっている。

SNSでは「かっちょいー！」「かなりグッズショップが混み合いそう」「どうしよう、欲しい」「モデルも健勇なのずるい」「シンプルでかっこいいね」「買うしかないでしょ」「お値段も手頃」「普通の服としてカッコ良すぎだろ」「第2弾がある、だと…」とコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）