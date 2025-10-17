日産自動車株式会社は、自然の中で“自分だけの部屋”のようにくつろげる「キャラバン MYROOM」の一部仕様を向上し、2025年12月15日より発売すると発表した。

今回の仕様変更では、新たに断熱・遮音性能を高めた専用アルミシートを採用し、快適性を向上。また、人気の2トーンに加えモノトーンカラーを追加し、フロントシートカバーも新設定。さらに、安全・運転支援機能も充実させ、快適な車中泊仕様としての魅力をさらに高めている。

「キャラバン MYROOM」は、日常生活に追われる中で非日常を感じ、自然に触れて安らげる空間で過ごしたいお客さまに向け、自分のお気に入りの部屋ごと自然の中に持ち込んで、リラックス（憩うこと）ができるクルマとして開発したモデルで、これまでにない新たなカテゴリーのクルマです。

今回の仕様向上では、ボディカラーにお客さまから好評のサンドベージュ/ホワイト 2トーンに加え、モノトーンを新たに設定したほか、外気温の影響を抑えて快適な室内環境で車中泊をお楽しみいただけるように、「キャラバン MYROOM」専用の断熱材*1を新規採用しました。ボディにはアルミシートの断熱材を採用、ルーフ部にはアルミシートに加え、ウレタンシートも追加し、遮熱性だけでなく遮音性も向上させます。これにより、雨天時の車中泊においてもルーフへの雨音を軽減し、車内での時間を快適に過ごしていただけます。

その他、全グレードに寒冷地仕様を標準装備とするとともに、最上級グレードのGRANDプレミアムGX MYROOMには、車内カーテン、ウッドブラインド、ロールスクリーンを標準装備し、MYROOMの魅力を余すところなく体感いただける仕様としました。

また、従来より後席と車中泊用ベッドの表皮に採用していた、ヘリンボーン生地を使用したMYROOMフロントシートカバー*2を新規設定しました。フロントシートへこのカバーを装着することで、車内全体の雰囲気に統一感が生まれ、MYROOMの世界観をより強く演出します。

さらに、「キャラバン」の一部仕様向上に合わせて、先行車発進お知らせ、タイヤ空気圧警報システム、「コンフォートフラッシャー」や「インテリジェント クルーズコントロール」*3などの長距離走行するお客さまに安心・安全・快適を提供する装備を、「キャラバン MYROOM」にも設定しました。

「キャラバン MYROOM」全国希望小売価格（消費税込み）

*1: GRANDプレミアムGX MYROOMに標準設定

*2: GRANDプレミアムGX MYROOM にオプション設定

*3: ガソリンモデルに標準設定

*4: 特別塗装色の選択が必須のため、特別塗装色＋スクラッチシールド（71,500円）、または特別塗装色（110,000円または176,000円）が上記車両価格に合算されます。

