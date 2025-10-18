「麻辣湯ブーム」の勢いがスーパーやファミレスにも広がっています。中には「まかない目当てで」“労働マー活”する人も。

【写真を見る】“マー女”に“労働マー活”まで登場！？進化する「麻辣湯ブーム」【THE TIME,】

「平日も大行列」本場・中国の味

「ご褒美マーラー！テスト終わりのご褒美で来た」（高1女子）

「週5とかで来てる」（20代女性）

平日にもかかわらず大行列ができていたのは、本場・中国などで7000店以上を展開する『楊國福麻辣湯 東京錦糸町店』（錦糸町マルイ7F）。

ブームを受け2024年から新店舗を続々とオープンし、現在全国で20店舗を展開する人気店です。

そもそも【麻辣湯】は、中国・四川省発祥のスープ料理。

野菜や肉、海鮮、春雨などの具材を煮込み、“花椒・唐辛子”を使った痺れるような辛さに“薬膳スパイス”がたっぷりと入ったスープが特徴です。

『楊國福麻辣湯』でも、本場・中国から取り寄せた20種類以上の香辛料や薬膳を使用した麻辣スープが人気です。

THE TIME,マーケティング部 山根千佳部員：

「ピリッとした辛さが口の中に広がる。あとから来る薬膳のような深い味わいと旨味がたまらない」

そして麻辣湯の最大の魅力と言えば、“アレンジ無限大”。

こちらでは、野菜やお肉、魚介に練り物などの具材を70種類以上から選べ、グラム数に応じて金額を支払うシステム。（100g＝400円）

またスープ・辛さ・麺も選べるので、「毎日違う麻辣湯が食べられる」（20代女性）と“自分だけの麻辣湯”を楽しめます。

注文殺到「ファミレス」でも人気

11月12日までの期間限定で「第2弾 麻辣湯展（マーラータンフェア）」を開催しているのはファミレスチェーンの『バーミヤン』。

10種以上のスパイスを使った本格的な麻辣湯に加え、▼ナンプラーの旨味が効いた「トムヤム麻辣湯」（1099円）や▼ナツメや龍眼などを使った「蒸し鶏と棗の薬膳麻辣湯」（934円）など4種類をラインナップ。

▼ゴマとピーナッツの濃厚な旨味のスープが味わえる「濃厚！極み担々麻辣湯」（989円）には、大き目カットの揚げパンをトッピング。スープの旨味をたっぷり吸った食感もたまらない一皿です。

山根部員：

「ピーナッツの香りがすごい。担々麺のような味でクリーミーさもあって美味しい」

4種の麻辣湯で？すでに340万食を突破し、都心の店舗では定番の商品を抑え「人気TOP3」に入るメニューとなっているといいます。

新現象の「マー女」「労働マー活」

「麻辣湯は罪悪感がない。ラーメンよりはカロリーが低いし野菜も摂れる」（20代男性）

「薬膳系のすっきり感、体に良いのかなって」（20代女性）

街で聞いてみても、いまだ冷めやらぬ麻辣湯ブーム。中にはこんな人も…

20代女性：

「【マー女】やっています。週1ペースで食べている」

20代女性：

「【労働マー活】。好きすぎて麻辣湯店で働き始めた。まかない目当てで」

麻辣湯を頻繁に食べる「マー活」だけでなく「マー女」、好きすぎて麻辣湯店で働く「労働マー活」まで、今では新しい現象も生まれているようです。

「めっちゃクオリティー高い」カップ麺の麻辣湯

自宅で「マー活」できる商品も続々登場しています。

『MEGAドン・キホーテ成増店』（東京・板橋区）で、山積みになっていたのはカップ麺タイプの「中華房 麻辣燙」（215円〜）。

発売1年で155万食を突破した人気商品で、「とにかくスープがめちゃくちゃ美味しい」と15個一気に大人買いする男性客もいるほど。

グルテンフリーの春雨と山椒の痺れるような刺激のスープが、お湯を入れて2分で完成です。

山根部員：

「辛うま〜。山椒のビリっと感もしっかりくる。本当にカップ麺？めっちゃクオリティーが高い」

自宅で手軽に「本格麻辣湯」

『業務スーパー』からは、食べるラー油のような具がザクザク入った調味料「麻辣藤椒香醤」（180g・300円）※店舗により商品の取り扱いや価格が異なります

青山椒の爽やかな香りに加え、フライドガーリックなどの香ばしさが特徴で、牛乳・水・豆板醤などを入れ、好きな麺や具材と煮込めば簡単に本格的な麻辣湯が作れます。

山根部員：

「麻辣湯のピリッと感、フライドオニオンやニンニクもしっかり効いていて食欲をそそる」

さらに『カルディコーヒーファーム』からは、よりお手軽なレトルトパウチの”スープの素”「オリジナル麻辣湯」（150g・289円）。

春雨と具入り粉末スープが5食分ずつ入った「オリジナル麻辣湯春雨」（442円）は、マグカップにお湯を注ぐだけで完成する、カップスープタイプの麻辣湯です。

※店舗により取扱い状況が異なります

専門店で、ファミレスで、自宅で。アレンジ無限大の麻辣湯で自分だけの味を見つけるのもいいかもしれません。

（THE TIME,2025年10月14日放送より）