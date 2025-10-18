大沢樹生、光GENJI時代に2億円稼ぐも…マンションで大損「タイミング悪かった」
元光GENJIで俳優の大沢樹生（56）が、16日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』（後7：00）に出演。光GENJI時代の収入を打ち明けた。
【写真】笑顔で…近影を公開した大沢樹生
大沢は「年間でいうと、3000万円。（在籍していた）7年で2億円いったか、いかないか…ぐらいだったのかな」と告白。2億円の行方については「ベンツの560SL、1500万円とかだったと思うんですけどね。1回払いで。あとは、分譲マンション、デカめの3LDKでした。百合ヶ丘の山のてっぺんでした。ちょうど、バブルの辺りでタイミング悪かったんですよ。1億5000万円弱とかだったと思うんですけど」と打ち明けた。そのマンションを売った時には3000万円にしかならず、10年で1億2000万円も値下がりしたことが明かされた。
光GENJI脱退後の活動について、大沢は「個人事務所で、主に俳優としてやらせていただいていますね。歌もライブ活動もさせていただいていますけど、あとはラジオ番組のレギュラーです」と告白。さらに、2021年にオープンした馬肉料理店のプロデュースも手がけるなど、多岐にわたるが「ちょうどコロナ始まったときで、タイミング悪いでしょう？」と笑顔を見せていた。
【写真】笑顔で…近影を公開した大沢樹生
大沢は「年間でいうと、3000万円。（在籍していた）7年で2億円いったか、いかないか…ぐらいだったのかな」と告白。2億円の行方については「ベンツの560SL、1500万円とかだったと思うんですけどね。1回払いで。あとは、分譲マンション、デカめの3LDKでした。百合ヶ丘の山のてっぺんでした。ちょうど、バブルの辺りでタイミング悪かったんですよ。1億5000万円弱とかだったと思うんですけど」と打ち明けた。そのマンションを売った時には3000万円にしかならず、10年で1億2000万円も値下がりしたことが明かされた。
光GENJI脱退後の活動について、大沢は「個人事務所で、主に俳優としてやらせていただいていますね。歌もライブ活動もさせていただいていますけど、あとはラジオ番組のレギュラーです」と告白。さらに、2021年にオープンした馬肉料理店のプロデュースも手がけるなど、多岐にわたるが「ちょうどコロナ始まったときで、タイミング悪いでしょう？」と笑顔を見せていた。