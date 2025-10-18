ダイハツ新型「ミゼット」28年ぶり復活！ “軽”より小さい「ちんまり＆レトロボディ」は3人乗り！ 街乗りに“超ちょうどいい”斬新すぎ「1+2シート」採用した“X”JMSで公開！

ダイハツ新型「ミゼット」28年ぶり復活！

2025年10月13日、トヨタは10月下旬から開催される「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」に向けて、ショーに出展するコンセプトカーが登場する各ブランド（センチュリー、レクサス、GR、トヨタ、ダイハツ）のCMを公開しました。

なかでも、ダイハツのCMに登場したコンセプトカー「ミゼットX」が注目を集めています。

ダイハツ新型「ミゼット」28年ぶり復活！（トヨタイムズ「5ブランドプロジェクト発表」より）

この「ミゼット」という車名は、ダイハツにとってレジェンド級の重要な存在です。

1957年に登場した初代ミゼットは、小さな3輪モデルでした。

街中をスイスイと走る姿は、「街のヘリコプター」と呼ばれ、やがてダイハツを象徴する大ヒットモデルに成長したのです。

その後、ダイハツはラインナップを4輪の軽自動車に移行したため、1970年代にはミゼットの歴史は一旦終了。

しかし1996年に、1人および2人乗り軽4輪の商用車として、「ミゼットII」が復活します。

とはいえ、このミゼット2は話題にこそなりましたが商業的なヒットにはつながらず、短命なモデルとして販売を終えました。

そんなダイハツの歴史的モデルを28年ぶりに復活させたコンセプトカーが、今回紹介するミゼットXです。

詳細は現在のところ明らかにされていませんが、公開された写真からは様々なことが分かります。

まず、ミゼットXは3輪ではなく4輪車であり、運転席は左右の真ん中にあります。

これは一見すると1人乗りのようにも思えますが、運転席の後ろにはシートベルトの付いた小さなシートが2座あるように見えます。

さらにCMでは、後ろヒンジのドアを開けて、子ども2人を迎えにいくお母さんの姿も描かれていますから、大人1人＋子ども2人の計3人乗りモデルとなるのかもしれません。

パワートレインについては、まだ説明はありませんが、フロントマスクに冷却用のグリルなどが見当たらないことから、モーター駆動のEVである可能性が高いのではないでしょうか。

実際これくらいの超小型車であれば、そして近所を走る程度の用途であるなら、小さなバッテリーで航続距離が短くとも、それほど問題はないはず。

サイドミラーが存在しないのは、デジタルカメラ式の液晶ミラーを採用している可能性もありますし、デザイン優先のコンセプトカーゆえの処理かもしれません。

そのほか、車体後部のトランク状のパーツは、取り外しができるようになっている様子。

CMでは荷台仕様だけでなく、フードカー仕様、サーキット仕様、2人乗りの座席を追加した人力車（？）仕様までが提案されていました。

小さいけれど、大きな可能性を秘めたクルマ。それがミゼットXということでしょう。

このようなキュートなクルマがコンセプトカーで終わらず、量産車として販売されることになれば、街の風景はもっと楽しいものになるはず。

今後ダイハツから発信されるであろうミゼットXの続報に、期待せずにはいられません。