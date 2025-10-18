東風日産の新型セダン2モデル

日産自動車の中国合弁会社である東風日産乗用車公司（DFN）は10月16日、同社にとって初となるプラグインハイブリッド（PHEV）セダンの『N6』と新型『ティアナ』を中国で公開した。両モデルは、年内に中国での発売を予定している。

【画像】中国で発表された新型『N6』と『ティアナ』、そして販売好調の『N7』 全11枚

日産のCEO、イヴァン・エスピノーサ氏は『N6』と『ティアナ』の中国市場投入に際し以下のように述べている。



中国・東風日産の新型ICEセダン『ティアナ』。 日産

「私たちは経営再建計画『Re:Nissan』で、日産が提供する価値を再定義していきます。日産の核となる強みを強化し、ブランドの鼓動を高鳴らせ、人々にワクワクと信頼を提供する商品を生み出します」

「そして、より明確に焦点を絞った商品戦略を通じて、より強固なブランドを築き、お客様への新たなコミットメントを追求します」

「日産はこの変革を、スピードと技術の先進性、顧客インサイトで世界の自動車業界をリードする中国市場において強力に推進しています」

新型PHEVセダン『N6』

新開発のPHEVセダン『N6』は、DFN独自のNEV（新エネルギー車）技術アーキテクチャーを採用し、1.5Lエンジンと中国の同セグメントで最大容量となる

21.1kWhのLFP（リン酸鉄リチウムイオン）バッテリーを搭載している。

車体サイズは全長4831mm、全幅1885mm、全高1491mm、ホイールベースは2815mmで、エレガントなシルエットと広々とした室内空間を両立させている。



中国・東風日産の新型PHEVセダン『N6』。 日産

エクステリアはVモーション・デザインのシグネチャーグリルや、前後に配された表情豊かなLEDライトが特徴的で、流麗で有機的なラインが自信と躍動感を表現しているという。

ターゲットとなっている中国のファミリー層が求める信頼性や快適性を重視した設計となっている。

先進的なICE車『ティアナ』

中国市場では、プレミアムな快適性を提供する洗練されたセダンとして評価されてきた『ティアナ』。新型モデルはこの伝統を維持しつつ、シャープでエレガントな新しいエクステリア・デザインを採用した。

中国の内燃機関（ICE）車として初めてファーウェイ社製の『ハーモニー・スペース 5.0（Harmony Space 5.0）』スマートコックピットと『ファーウェイ・サウンド・オーディオシステム』をし、多彩なインテリジェント機能による高い快適性を提供する。



中国・東風日産の新型ICEセダン『ティアナ』。 日産

日産は、グローバルな商品戦略を通じて、最適な市場に最適なタイミングで多様なパワートレインの選択肢を用意しており、中国においては先進的なICE車、ハイブリッド、そして革新的なEVを導入している。