ファッションと機能を両立♡「MASCODE」3Dマスクに新色マスクが登場

ファッション性と機能性を兼ね備えたマスクブランド「MASCODE（マスコード）」の3Dシリーズから、待望のEC限定カラーが新登場！お客様アンケートで人気No.1・No.2を獲得した2色が、2025年10月14日（火）よりサン・スマイル公式サイトにて販売されます。洗練されたデザインと快適なつけ心地で、日常をさらにスタイリッシュに演出します♡

マスクの新定番♡「MASCODE」3Dシリーズとは

「MASCODE（マスコード）」は、“理想の美しさ”を叶えるドレスコードブランド。TPOやファッションに合わせて選べるマスクとして、多くの女性に支持されています。

3Dシリーズは、立体構造でフェイスラインをすっきりと見せながら、息のしやすさや肌当たりの良さも実現。性別やトレンドを超えて、自分らしい「美しさ」を表現できるのが魅力です。

限定カラーが登場♡人気No.1＆No.2が実現

今回発売されるEC限定カラーは、アンケートで上位に選ばれた2色。

Mサイズは「アイボリー×ピンク紐」と「スモーキーホワイト×ネイビー紐」、Lサイズは「スモーキーホワイト×ネイビー紐」の展開です。

ナチュラルで上品な色合いは、どんなコーデにも馴染みやすく、オン・オフ問わず活躍します。7枚入り550円（税込）という手に取りやすさも嬉しいポイント♪

マスク選びもおしゃれに♡ディテールと快適さの両立

素材にはポリプロピレンとポリエチレンを使用し、軽やかで通気性の高い仕上がりに。耳ひもにはナイロンとポリウレタンを採用し、長時間つけても痛くなりにくい設計です。

見た目の美しさだけでなく、日常使いでの快適さにもこだわったデザインが「MASCODE」らしさ。機能美を追求した3Dシリーズは、まさに“新しい時代のドレスコードマスク”です。

あなたの美しさを引き立てる「MASCODE」3Dマスクで毎日をもっと心地よく

おしゃれを楽しみながら、自分らしさを表現できる「MASCODE」3Dシリーズ。今回のEC限定カラーは、上品なトーンとやわらかなラインで、マスク生活をより快適に彩ります。

理想の美しさと快適さを両立させる一枚を、この機会にぜひチェックしてみてください♡