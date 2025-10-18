トランプ大統領「事態の悪化を招くおそれ」トマホーク供与に慎重姿勢　ゼレンスキー大統領「圧力が必要」

アメリカのトランプ大統領は17日、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談しました。

トランプ氏は、焦点となっている巡航ミサイル「トマホーク」の供与について、慎重な姿勢も示しました。

アメリカ・トランプ大統領：

トマホークなしで戦争を終わらせられることを願っている。

ゼレンスキー氏は会談で「プーチン氏は（平和を）望んでいないから圧力（トマホーク）が必要だ。交渉の席に着かせるのに必要なものはわかっている」と述べ、「トマホーク」が和平交渉に必要だと改めて訴えました。

これに対し、トランプ氏は「トマホーク」の脅威がロシアに対して有効だとの考えを示しつつも、「プーチン氏を交渉の場に着かせるかはわからない」「極めて危険な兵器で、事態の悪化を招くおそれがある」と述べ、慎重な姿勢をにじませました。

一方、2週間以内の実現を目指すハンガリーでの米露首脳会談については、現時点でゼレンスキー氏を交えない考えを示しました。

会談終了後、トランプ氏は自身のSNSに投稿し、「今の戦線で戦闘を止めて、双方が勝利したと主張すればいい」と呼びかけました。