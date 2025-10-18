「契約してくれ」「日本人がいれば優勝」イングランド王者に20歳の日本人DF獲得待望論！「彼は数年で最高のCBになる」
遠藤航が所属するリバプールの専門メディア『Rousing The Kop』は先日、プレミアリーグ王者がU-20ワールドカップでU-20日本代表の主将を務めたDF市原吏音（RB大宮アルディージャ）に関心を持っていると報じた。
「センターバックのイチハラはU-20ワールドカップで強烈なインパクトを残し、そのプレーがリバプールのスカウト陣の目に留まった模様だ。日本の最初の２試合でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたイチハラは、特に際立った活躍を見せた。リバプールは新加入のジョバンニ・レオーニが今季絶望となったため、センターバックの選択肢が不足している状況だ」
また、『Liverpool FC Transfer News』は10月17日、公式インスタグラムに次のように投稿した。
「リバプールのスカウトは、イチハラ （20歳）をしっかり監視している。そして正当な理由がある。U-20ワールドカップで大宮アルディージャのDFは空中戦デュエルで100％勝利し、年齢以上の成熟ぶりを見せた」
「50万ポンド（約１億円）の市場価値で、彼は賢い長期投資になるかもしれない。 彼をレンタルして、鍛え上げれば、宝石を手にできるかもしれない」
この投稿に、リバプールファンからは次のような声が上がった。
「契約してくれ」
「スカウトチームが本当にこの若者を信じているなら、リスクは低い。獲得しよう」
「南野拓実や遠藤航のように、日本人がいれば優勝する」
「50万ポンドでダメなわけがない」
「彼は数年で最高のCBになるだろう」
「彼はまだ若くて安い！」
「ワタルと共に多くのことを学ぶだろう」
「将来のために彼が必要だ」
「日本人選手がいればタイトルを獲得する」
再びリバプールが日本人選手を獲得するのか。今後の動きに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
