ハンドボールで小学生日本一に輝いたチームが福岡市にあります。メンバーを引っ張るキャプテンのもとで、チームは悲願の三冠達成に向けて走り続けています。

福岡市を拠点とするクラブチーム「HC（ハンドボールクラブ）春吉Jr.」には、中学生以下の男女およそ90人が所属しています。



「HC春吉Jr.」は、ことし8月、京都府京田辺市で開かれた、第38回全国小学生ハンドボール大会・男子の部でクラブ創設以来、初めて優勝しました。小学生男子チームは、今シーズンの公式試合で無敗です。

日本一のチームを引っ張るのは、キャプテンの呉原 弾さん（12）です。



■HC春吉Jr. 小学生男子キャプテン・呉原 弾さん

「しゅんと、かいとの1対1は結構守れていたから、そのまま続けてください。ともやはディフェンスの位置が分かっていなかったから、かいとを見て学習してください。」



チームメートの動きに目を配り、適切なアドバイスをする冷静な小学6年生です。



そこには、試合に勝つことだけでなく多くのことを学んでほしいという、外口智久監督の指導方針がありました。



■HC春吉Jr.・外口智久 監督

「自立を早めるために、できるだけ子どもたちに意見を言わせたり気を使いながら。すべて指導者が引っ張るのではなくて、そう意識も持ちながら指導しています。」

今回の取材のきっかけは、キャプテンの弾さんからの「取材をしてほしい」というメールでした。



■弾さん

Q.何でメールを送ろうと思ったのですか？

「ハンドボールの競技人口を増やしたかったからです。やっぱり野球やサッカーと比べると、やっている人が少ないから、競技人口を増やしてもっと楽しく多くの人でできるようなスポーツにしたかったからです。」

弾さんは、ハンドボール経験者の父親の指導のもと、家でも練習を欠かしません。



■弾さんの父

「キャプテンが一番うまい必要はないので。体でチームを引っ張る姿勢を見せるように。ハンドボールを続けたいということであれば当然、それに向けたサポートもしていきたいと思っています。」



弾さんには大きな夢があります。



■弾さん

「ハンドボールのオリンピックの選手に選ばれることです。周りが見られるプレーヤーになりたいです。」

弾さんが率いる「春吉Jr.」の小学生男子チームは9月、6年生にとっては最後の大きな大会となる九州小学生親善大会の福岡県予選に出場しました。今シーズン、これまで2つの大きな大会で優勝し、この大会で優勝すればチームにとって初めての三冠達成です。体育館に響くチームメートや保護者の声援を力に「春吉Jr.」は大差で勝ち進みます。



■弾さん

「全員得点ができたのでよかったと思います。基本的な速攻のパスミス・キャッチミスが多かったので減らしていきたいです。」



1戦ごとに課題を見つけ、次の試合へとつなげていきます。

迎えた県大会決勝。勝てば、三冠への挑戦権を得ることになります。この日、弾さんは体調がすぐれずベンチから仲間のプレーを見守ります。



試合は序盤から点を失い、この県大会で初めて相手チームのリードを許す展開です。すると、弾さんがコートへ。試合の状況を判断しながら指示を出します。



■外口監督

「ディフェンスはみんなで守る。1人に頼らなくていいから。みんなで足を動かして。」



1点ずつ着実に点を重ね、「春吉Jr.」は9点差で逆転勝利を決めました。県大会を制し、九州大会出場を決めました。



■外口監督

「福岡のいろいろな方に支えられたり、応援されたりしているので、しっかりと九州大会を優勝で締めくくりたいと思います。」



■弾さん

「もう少しコミュニケーションがとれたらよかったので、改善していきたいです。負けないというところでは、しっかり守って点差を離して勝っていきたいです。」



チームの悲願である三冠達成をかけた九州小学生親善大会は、11月1日から宮崎県で開かれます。



