NY原油先物11 月限（WTI）（終値）

1バレル＝57.54（+0.08 +0.14%）



ニューヨーク原油は小反発。

さらに安値を更新する場面もあったが、週末前ということや週明けには１１月当限の納会を控えていることもあり、このところの急落に対する売り方の利食いの買い戻しが

優勢で相場は水準固め模様となった。米株高も好感された。トランプ米大統領は前日、プーチン米大統領と２週間後にハンガリーで米露首脳会談を行う予定であることを明らかにしたが、この日はウクライナのゼレンスキー大統領と会談して、巡航ミサイルの「トマホーク」の供与について慎重な姿勢を見せた。



MINKABU PRESS

