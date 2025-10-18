34年ぶりの東京開催で大盛況に終わった世界陸上が終わり、今年も学生駅伝のシーズンが幕を開けようとしている。昨シーズンは國學院大の2冠達成や、青山学院大の箱根駅伝連覇などのさまざまな名シーンが生まれたが、その一つが関東学生連合の一員として箱根路に挑んだ古川大晃（ふるかわ・ひろあき）選手の活躍だろう。東京大学大学院博士課程に通いながら、29歳にして箱根駅伝出場の夢を実現し、4月からは京都工芸繊維大学の特任助教として活躍を続ける古川氏に、勉強と陸上競技を両立する秘訣を伺った（全3回のうち第1回）。【取材・文＝白鳥純一】

【写真】「浪人時代は駅から自宅までのジョギングが息抜きでした」と語る古川氏

シャトルランと学内マラソンで見せた才能の片鱗

研究とマラソンに打ち込む日々を過ごす古川大晃氏は1995年、熊本県八代市でトマトや米を栽培する農家の姉と二人兄弟として生まれた。

古川大晃選手

「小さい頃から走ることが好きで、放課後の校庭を走り回ったり、近所の畑でソフトボールを楽しんだりするような活発な子供だった」と、古川氏は自身の幼少期を振り返るが、卓越した運動能力でクラスの注目を集めるような場面は少なかったそう。

小学校4年生から6年生まで軟式野球に打ち込むも、「ポジションは一応レフトでしたけど、本当に下手だったので、試合には数回しか出場できませんでした」とのこと。毎週通っていたそろばんも、「どちらかと言えば、教室を終えた後に買ってもらえるアイスが楽しみで続けていた」というが、本腰を入れるまでには至らなかったという。

だが、そんな中でも、小学校3年生の時に挑戦した20mシャトルランでは、79回の記録を打ち出して周囲を驚かせたり、小学校6年生の時には学内マラソンで1位を獲得したりすることも。

「僕の挑戦を見ていた先輩が『お前、6年生になったら100回超えるぞ！』と興奮気味に言ってくださって、至って平凡と思っていた自分の長所を見つけられて、嬉しかったことを覚えています」と当時を振り返る。（※全国体力テスト（令和6年度）のデータによると、小学5年生の男子の平均が46.90回）

「陸上より練習がキツい」バスケ部で過ごした中学時代

小学校卒業後の古川少年は、地元の公立中学に進学。市民ランナーとして脚光を浴びた川内優輝氏や、箱根駅伝での活躍（早稲田大）を経て、後に東京五輪6位入賞を果たす大迫傑氏）、さらには「山の神」と言われた柏原竜二氏（当時、東洋大）らの力走に心を奪われたものの、中学校に陸上競技部がなかったこともあり、先輩の紹介でバスケットボール部への入部を決めた。

「今振り返ってみると、その後の陸上競技よりもよっぽどキツい練習をしていたように思うんですけど、まったく鳴かず飛ばずで……。全国で名が通った地元の強豪校に150対2で負けたこともあったくらいです。しかも当時の僕は、そのくらい弱いチームでレギュラー争いの当落線上にいるような選手でしたから、上手さとは程遠いプレーヤーだったと思います」

だが、「凄く頭が良いわけではありませんでしたが、それでも比較的得意としていた」という勉強では学年上位に入り、その後の片鱗を覗かせた。

「1学年60人程度の学校学年でしたが、最初のテストは学年3位で、最高は2位。確か1位は取れなかったような気がしますけど、頑張りがテストの点数に反映されることにやりがいを感じて、真面目に勉強には取り組んでいたように思います」

そのように語る古川氏はその後、地元の有力公立校として知られる八代高校（偏差値59／みんなの高校情報調べ）に進学。本格的に陸上競技に取り組むこととなった。

“身近な目標”がテレビで箱根駅伝を見たのがきっかけで

八代高校に入学し、本格的に陸上競技に取り組むようになった古川氏は、高校3年時に3000m障害で南九州大会に出場。

古川氏と同じ熊本県生まれで、「高校1年の時に県大会での活躍を目にし、身近な目標だった」2歳上の久保田和真氏（当時、青山学院大）が、箱根駅伝で活躍（当時、青山学院大）する様子をテレビで見て、「目標が現実的に手の届くところにあると知り、より練習に熱が入った」という古川氏は、5000mでも自己記録を大幅更新。15分5秒のタイムで、充実した3年間を終えた。

「当時は部活も学業も、『先生の教えを聞いて、ひたむきに頑張っていれば自ずと結果が出る』と思っていたので、自分で工夫して取り組むような場面は少なかったと思います」

と謙遜気味に回顧する古川氏は、多忙な日々の中で文武両道に励んだ。

箱根出場校からのオファーも、両親の猛反対で浪人生に

高校時代の成績は1学年約240人中50番前後の「普通より少し上ぐらいの生徒だった」という古川氏だが、物理や化学といった理科が得意だったそう。自身の夢である箱根駅伝出場の可能性があり、かつ興味のある人間科学分野を学べる大学への進学を目指して、必死に勉学に励んだものの……。地元国公立大学への進学を望む両親の猛反対により、上京を断念。高校卒業後の古川氏は、1年間の浪人生活を過ごすこととなる。

「実は高校3年の夏頃に、とある箱根駅伝の常連校から声をかけていただいて、僕も最初はそのオファーに乗り気だったのですが、農業を営む実家の経済状況を見ると『厳しそうだな……』と。当時の僕や両親にとっての東京は、『大富豪が住む場所』というイメージで、勉強よりも経済や心理的な面での大きなハードルがありましたし、実際に両親からも『せめて九州近隣の国公立大に通ってくれたら……』と説得されて、結局諦めざるを得ませんでした」

浪人時代は、毎晩のランニングで気分転換

思わぬ形で夢を絶たれた古川氏は、最初の大学受験では合格を掴めず。卒業後は浪人生に。「全日本大学駅伝や出雲駅伝出場の可能性がある国公立大学に進むことや、ランナーとして少しでもタイムを縮めること」に目標を切り替えて、1日10時間におよぶ猛勉強に励んだ。自宅から1時間ほどの場所にある熊本市内の予備校に通い、22時頃に帰宅する多忙な毎日を過ごしたが、それでも日課としているランニングは欠かさなかったそう。

「毎晩駅まで車で迎えに来てくれる父に荷物を預けて、7kmほどある自宅までの道をランニングで帰るようにしていました。正直に言うと、陸上が勉強に直接的に役に立ったことはあまりなかったように思いますが、それでも予備校で1日の大半を過ごす日々の最後に決まった息抜きの時間があって、気持ちを切り替えられたことは、今思えば苦しい生活を乗り切るための良い習慣だったのかなと思います」

1年間の地道な努力が実った古川氏は、合格を掴んだ熊本大学教育学部の生涯スポーツ福祉課程に進学。大学では寮に入り、本格的な競技生活に打ち込むことなる。

ライター・白鳥純一

デイリー新潮編集部