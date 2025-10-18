様々な分野の「イチバン」を徹底研究する番組『カンニング竹山のイチバン研究所』（ABEMA）が10月17日に配信され、インターン研究員である日向坂46の高橋未来虹と先輩研究員達との“ギャップ”が明らかになった。

【映像】元乃木坂46中田花奈・伊藤かりんと日向坂46高橋未来虹と“差”が鮮明になった瞬間

所長であるカンニング竹山が「スポーツの秋、食欲の秋など様々あるが、皆さんはどんな秋にしたいか？」と質問。

これに高橋は「私はスポーツの秋にしたい。実は最近、番組で体力測定をやって、50m走、走り幅跳び、走り高跳びで3冠を獲得した。その運動神経を生かして、体を動かす研究などを番組内でもしたい」とアピールした。

カンニング竹山は感心しながら「では、率先して行けるように」と評価。

これに戸惑ったのが研究員である元乃木坂46の伊藤かりんと中田花奈だ。

2人は「基本的に我々は運動神経はそんなに…」と口ごもった。

これを受け、すぐさまカンニング竹山は「知ってます、知ってます」と笑顔で頷いた。

※「高橋」の「高」は「はしごだか」