51歳バツイチの『カメ止め』俳優が本気の婚活に挑戦。辛口指導が話題のカリスマ婚活アドバイザーが「孤独死も考えた方がいい」と厳しい現実を突きつけた。

【映像】婚活中の50代バツイチ俳優

10月17日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#7が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは山本里菜。

今回は『カメラを止めるな！』で主人公の妻役を演じた俳優・しゅはまはるみ（51）の本気婚活に密着。しゅはまは辛口指導が話題のカリスマ婚活アドバイザー・植草美幸さんのカウンセリングを受けた。

しゅはまから結婚相手に求める条件を聞き出した植草さんは、「175cm以上は少ない。それは夢だね」とバッサリ。自分は家事が苦手なのに結婚相手には家事能力を求めると、「あのね、今のままで結婚できると思ったら大間違い」とぶったぎり、「50過ぎて『料理できません』は言えない。もう孤独死も考えた方がいい」と現実を突きつけた。

しゅはまは29歳の時に一度結婚したものの、夫からひどいモラハラを受けて4年で離婚。その後付き合った相手も「アル中の妄想癖持ち」だったそうで、しゅはまは家事や結婚生活に大きなトラウマを抱えていた。

植草さんから「（しゅはまは）優しい人なんだと思う」と慰められると、しゅはまは「泣けてくる」と涙。植草さんは「次は幸せになろう」とお見合いを持ちかけた。

お相手は中村倫也似の50代会社経営者。年収はなんと1億円超えだそう。植草さんは「お見合いはリングです。どれだけ最高のパフォーマンスをするか、1時間1本勝負。敵は自分です」「結婚してから素を出すのはいい。結婚前は選んでもらわないと」としゅはまにレクチャーした。

しゅはまはお見合いで好印象を与えることができるのか？