¡¡Áª¼ê·ó´ÆÆÄ¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤Ç·þ¤Ã¤¿¡£10·î17Æü¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥ª¡¼¥é¥¹¤ÇµÕÅ¾¥È¥Ã¥×¡£¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ëÆü¸Ù¤®¤Î3Ï¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥é¥ª¥¦¥Ý¡¼¥º¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿¿Ùõ¤Ë¸ì¤ëÂìÂô
¡¡16Æü¤Ï¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°¸¶ÍºÂç¤µ¤ó¤Î»àµî¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤«¤éºÇ½é¤ÎM¥ê¡¼¥°ÂÐ¶É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âè1»î¹çÌÜ¤Ëº´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢Âè2»î¹çÌÜ¤Ë¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£Æ±¤¸¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎ¾¿ý»Î¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢Á°¸¶¤µ¤ó¤Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤òÊû¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀª¤¤¤¬¤Þ¤ÀÂî¾å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢ÂìÂô¡¢U-NEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥È¥Ã¥×¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì1¶É¡¢ÂìÂô¤¬¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥Ô¥ó¥Õ¡¦¥É¥é2¤Ç8000ÅÀ¤ÇÀèÀ©¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤¹¤ë¤È¡¢Åì2¶É¤Ç¤ÏÅÏÊÕ¤ËÆü¸þ¤¬8000ÅÀ¤òÊü½Æ¡£¤µ¤é¤ËÅì3¶É¤Ç¤âÅÏÊÕ¤¬Æü¸þ¤«¤é¥í¥ó¥¢¥¬¥ê¤ò·è¤á8000ÅÀ¡Ê¡Ü1000ÅÀ¡Ë¤òÃ¥¼è¤·¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¤·¤«¤·Åì4¶É2ËÜ¾ì¤Ç¤ÏÂìÂô¤ËÂÀ¤¬2600ÅÀ¡Ê¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢ºÆ¤ÓÂìÂô¤¬¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî1¶É¤Ç¤Ï¼Â¶·ÀÊ¤¬Ê¨Æ¤¹¤ëÂìÂô¤Î¥¢¥¬¥ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Î¿Æ¥ê¡¼¥Á¤¬Æþ¤ëÃæ¡¢ÂìÂô¤¬17½äÌÜ¤Ë¥Ô¥ó¥Õ¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦ÀÖ1¤Î¥Ä¥âÈÖ¤Ê¤·¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÂÀ¤«¤é8000ÅÀ¡Ê¡Ü1000ÅÀ¡Ë¤ò°ìÈ¯¤ÇÆ¤¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¼Â¶·¡¦¸Å¶¶¿ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥´¤¤¤¾ÂìÂô¡ª¡×¤È¤½¤Î²Ì´º¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃçÎÓ¤ÎÏ¢Â³²ÃÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥é¥¹¤ÇÅÏÊÕ¤¬¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¡£¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦¥Ô¥ó¥Õ¡¦¥É¥é2¤Î12000ÅÀ¡Ê¡Ü1000ÅÀ¡Ë¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤È¡¢ÃçÎÓ¤Î¿ÆÈï¤ê¤Ç¡¢ÂìÂô¤¬200ÅÀº¹¤ÇºÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÂìÂô¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¸Ä¿Í2Ï¢¾¡¤Ë¡Ö¥¿¥Ã¥¡¼¥È¥Ã¥×¤À¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤ÎµÕÅ¾·à¤ò·è¤á¤¿ÂìÂô¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖºòÆü´¶Æ°Åª¤Ê2¿Í¤ÎËã¿ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¡Ê¥é¥ª¥¦¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¡Êº£Æü¡Ë¤ä¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï°Â¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂìÂô¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îå«¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÊ§¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿16Æü¤Ëº´¡¹ÌÚ¡¢¹âµÜ¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂìÂô´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ê¤Î¤«¡×¤È¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÌä¤ï¤ì¡¢ÂìÂô¤Ï¡Ö·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶öÁ³¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂìÂô¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÀè¤ÏÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¶É1¶É1È¾Áñ1È¾ÁñÂç»ö¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÌÀ¤«¤¹¡£º£´ü¤«¤éÂìÂô¤¬Áª¼ê·ó´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Î¹µ¼¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£ÂÐ¶É¤ò½ª¤¨¤¿Áª¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÇï¼ê¤·¤ÆÃç´Ö¤¬·Þ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÉ¹¥¤Ë¥Á¡¼¥à²þ³×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤Ë¤âÎÉ¤¤ºîÍÑ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¡¼¡¼¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î·ë²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂìÂô¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤Ë¤â°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤À¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë3Ëü6600ÅÀ/¡Ü56.6
2Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë3Ëü6400ÅÀ/¡Ü16.4
3Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë3Ëü2200ÅÀ/¢¥7.8
4Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¼5200ÅÀ/¢¥65.2
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA/Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë