“令和最強のメリハリボディ”澄田綾乃、密着バスタイムで極上ショット 最新チャプター「肌を伝う水滴」配信
“令和最強のメリハリボディ”として注目を集める澄田綾乃の最新イメージ作品『ぶち好きっちゃ』の「Chapter4. 肌を伝う水滴」が、4K画質で配信スタートした。
【写真】美ボディ全開！地元で衝撃グラビアを披露した澄田綾乃
今作は、本人にとって初の地元・山口県でのロケが実現。学生時代によく通ったという思い出の海でのショットをはじめ、関門橋を望む宿でのバスタイムシーンなど、さまざまなシチュエーションで澄田の美しいボディラインを余すことなく収録した。チャプター4「肌を伝う水滴」では、水滴が肌を伝う瞬間まで捉えた“密着感”あふれる映像が、4Kならではの高精細な映像美で堪能できる。
澤田は、1999年2月26日生まれ、山口県出身。Fカップのプロポーションと整った顔立ちで“令和のグラビアシーンを代表する存在”と評される。ドラマ『不適切にもほどがある！』では胸の谷間メイク役を演じ話題を集めたほか、ファンクラブ「すみっこ体験入店」では不定期に配信を行うなど、多方面で活動を広げている。
