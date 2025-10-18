今回は、略奪婚した女性が、出産後直面した過酷な現実について紹介します。

出産後、母に子供を会わせると…

「新卒で入った会社の先輩と、不倫関係に。そして先輩は奥さんと離婚し、私と結婚。私の母親は『家庭を壊してよく平気だね？』と言い、かなり微妙な反応をしましたが、なんとか結婚を認めてくれました。ただその後妊娠、出産したものの、母親は私の子を『可愛いね』とも何とも言わず、抱っこもしてくれず、ショックでした。初孫にこんな態度ってあるでしょうかね……。

さらに、最近夫の行動が怪しいのも気になります。スマホによく電話がかかってきて、夫は『仕事の電話だ』と言うのですが、スマホに表示されているのは女性の名前。本来であれば子どもが生まれて幸せなはずなのに、なんだかモヤモヤして気持ちが晴れません」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2019年11月）

▽ 母親とも、夫とも微妙な関係ということでしょうか。ただお母さんとしても、自分の娘が不倫という行為をしたのを、いまだに許せない気持ちもあるでしょうし、仕方ないのかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様体験談をもとに記事化しています。