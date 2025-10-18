´äËÜÏ¡²Ã¡õÉÚÎ¤Æà±û¡¢Ï¢¥É¥éW¼ç±é¤Ç¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤¿´Ø·¸À¡¡ÇµÌÚºä46¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸Ë¾¤â
¡¡¡È²Ä°¦¤¤¡É¤¬¼è¤êÊÁ¤ÎÌµ¿¦¤Î¡ÈÀèÇÚ¡É¤È¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Î¡È¸åÇÚ¡É¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÅÄ¸ýÓñ°ì¤ÎÌ¡²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±ー¥×¡Ù¡Ê°ì¿×¼Ò´©¡Ë¤¬¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£¡ÈÀèÇÚ¡É¤È¡È¸åÇÚ¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÇµÌÚºä46¤ÎÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Î´Ø·¸À¤Ç¤â¤¢¤ë´äËÜÏ¡²Ã¤ÈÉÚÎ¤Æà±û¤À¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Ê¤é¼Î¤Æ¤Á¤ã¤¨¤Ð¡©¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¤ä±Ç²è¡ØÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¨¤Æºù¤Î¤Ê¤«¤ê¤»¤Ð¡Ù¤Ç¼ç±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë´äËÜ¤È¡¢ËÜºî¤¬ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÚÎ¤¤Ë¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä2¿Í¤Î´Ø·¸À¡¢¤½¤·¤ÆÇµÌÚºä46¤Î¸½ºßÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ーー»£±Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
´äËÜÏ¡²Ã¡Ê°Ê²¼¡¢´äËÜ¡Ë¡§¤Û¤È¤ó¤É2¿Í¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÏÃ¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤ÎÎÌ¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤¤ì¤ë¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶»£±Æ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ÈÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£»ä¼«¿È¤³¤Î¥»¥ê¥ÕÎÌ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËèÆü¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ëÍ¾Íµ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤Ëµß¤ï¤ì¤¿ÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÉÚÎ¤Æà±û¡Ê°Ê²¼¡¢ÉÚÎ¤¡Ë¡§»ä¤ÏµÕ¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï»£±Æ¤Î2Æü¸å¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÎý½¬¤·¤Æ³Ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë¼¡¤ÎÆü¤ÎÂæËÜ¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ï¡²Ã¤µ¤ó¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ»ö´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¤¿¤·¤«¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ÎÎÌ¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´äËÜ¡§»ä¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥»¥ê¥Õ°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¾®Àâ¤òÆÉ¤à´¶³Ð¤ÇÁ´ÂÎ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÚÎ¤¡§»ä¤ÏºÇ½é¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò¤É¤¦³Ð¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËÏ¡²Ã¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²È¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤éÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ーーÉÚÎ¤¤µ¤ó¤ÏËÜºî¤¬ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚ¤Î´äËÜ¤µ¤ó¤«¤é²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡©
´äËÜ¡§¤·¤Æ¤¿¤«¤Ê¡©¡Ê¾Ð¡Ë
ÉÚÎ¤¡§¡Öµ¤Éé¤¤¤¹¤®¤º¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ë¤Þ¤º¤Ï¼«Í³¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤è¡×¤È¡£
´äËÜ¡§¤¢～¡¢¤½¤¦¤À¡ª¡¡Æà±û¤Ï¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤½¤ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¤â¤È¤â¤È¤ª¼Çµï¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤°ÕÍß¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÉÚÎ¤¡§¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¡¢5´üÀ¸¤À¤±¤Ç¡Ø¸Å½ñÆ²¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¡¦¥ß¥¹¥Æ¥êー¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ç±ÇÁü¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦ºîÉÊ¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーー´äËÜ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢ÉÚÎ¤¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
´äËÜ¡§¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿³ä¤Ë¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÉÚÎ¤¡§¤¨ー¡ª¡¡´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
´äËÜ¡§¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹©É×¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÇ½é¤Ï¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æà±û¤Î»ÑÀª¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±éµ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¿¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÚÎ¤¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡Ä¹¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤¦¤ï¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢Ï¡²Ã¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½ÁêÃÌ¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤â¤¹¤´¤¯²¹¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¤½¤ì¤³¤½¥°¥ëー¥×Á´°÷¤äÆ±´üÁ´°÷¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥±ー¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é2¿Í¤¬Æ±¤¸¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´äËÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤â¡ÈÀèÇÚ¡É¤È¡È¸åÇÚ¡É¤È¤¤¤¦¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î´Ø·¸À¤Ç¡£ºÇ½é¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â2¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥á¥ó¥Ðー¤À¤«¤é¤³¤½°Â¿´¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーーº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é¤Ë¤µ¤é¤ËÃç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤â¡©
ÉÚÎ¤¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¤è¤Í¡©¡¡»ä¤Ï¤½¤¦¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
´äËÜ¡§¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÀèÆü¡¢´äËÜ¤µ¤ó¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤µ¤ó¤ÎÂ´¶È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þºÇÇ¯¾¯¤ÇÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿´äËÜ¤µ¤ó¤¬º£¤ä°ìÈÖ¾å¤Î3´üÀ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤âÇµÌÚºä46¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
´äËÜ¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï12ºÐ¤ÇÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¯¤ë»Ò¤Ï¤Þ¤À¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤¬»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â10Ç¯¶á¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÆ±´ü¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Á´ÉôÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÉÚÎ¤¡§»ä¤â½é¤á¤Æ¤Î¸åÇÚ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤ÏÀèÇÚ¤Ë´Å¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¡£Æ±´ü¤â¤ß¤ó¤ÊÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤È¡¢»ä¤â¤â¤Ã¤ÈÀèÇÚ¤é¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ÈºÇ¶á¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´äËÜ¡§Æà±û¤Ï»ä¤«¤é¤·¤¿¤é¤Þ¤ÀÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÉÚÎ¤¡§¤¨ー¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
´äËÜ¡§¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¡ÈÀèÇÚ¤é¤·¤¯¤·¤Ê¤¤ã¡É¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ïÊ¬ÃÙ¤¤¤Û¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Æà±û¤é¤·¤¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÇµÌÚºä46¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´äËÜ¡§ÀèÆü¡¢ÇµÌÚºä46¤È¤·¤Æ10²óÌÜ¤Î¿ÀµÜ¡ÊÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¡Ë¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óº£¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¿ÀµÜ¤Ï10²óÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡£²áµî¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Æ»¤¬¤¤¤«¤Ë°ÎÂç¤«¤ò¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤òÌ¤Íè¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£»ä¤¿¤Á3´üÀ¸¤Ï¤â¤¦²¿Ç¯¤â¥°¥ëー¥×¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸åÇÚÁ´°÷¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¥°¥ëー¥×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÚÎ¤¡§»ä¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤Ë¡¢²ÎÈÖÁÈ¤ÇÇµÌÚºä46¤¬³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤³¤¦¤·¤ÆÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Æ¡¢Îò»Ë¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È¡£»ä¼«¿È¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤â¤¢¤ëÇµÌÚºä46¤ò¼é¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡áµÜÀîæÆ¡Ë