スニーカーブランド「OAO」、ブランド初のオリジナルソールを採用したシューズを発売

日本発のスニーカーブランド「オーエーオー（OAO）」が、2025年秋冬の新作としてローカットサイドゴアブーツ「レザルクブーツ ロー（LES ARCS BOOTS LOW ）」とスニーカー「ザ・カーブ ツー（THE CURVE 2）」を発売する。レザルクブーツ ローは10月18日からOAO HOUSE、公式オンラインストア、オーエーオー正規取扱店舗で展開し、ザ・カーブ ツーは10月25日からOAO HOUSE、公式オンラインストアで取り扱う。

レザルクブーツ ローは、2024年秋冬シーズンで発売された「レザルク ブーツ（LES ARCSBOOTS）」のローカットタイプとして登場。フランスの建築家であるシャルロット・ペリアン（Charlotte Perriand）がスキーリゾート施設の設計に伴いセレクトしたとされる椅子「LESARCS CHAIR」から着想を得てデザインした。ホワイトステッチやオリジナルのフラットカシメをあしらい、アッパーに牛革、ライニングに豚革、ソールには⾼反発ウレタン素材の「EVA」とラバーを使用。ブラック、ブラウンスエード、クラックグレー、パープルの4色を展開し、価格は各6万2700円。

ザ・カーブ ツーは、建築家であるザハ・ハディット（Zaha Hadid）の新国⽴競技場案から着想得た「THE CURVE」シリーズの新作として登場。曲線的なラバーパーツと、オーエーオー初のオリジナルソール「OAO ORIGINAL SOLE UNIT」を採用した。ソールには、外側には安定性に優れたEVA、内側には⾜あたりの良い柔らかいEVAを使⽤。ヘリンボーンパターンをアウトソールラグに用い、⾓の丸い有機的なラインにすることで、摩耗に強く滑らかな履き⼼地を実現したという。ブラック、ブラック／ネイビーの2色を揃え、価格は各3万3000円。

◾️OAO：公式オンラインストア