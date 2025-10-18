　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比740円高の4万8290円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

50673.92円　　ボリンジャーバンド3σ
49172.21円　　ボリンジャーバンド2σ
48290.00円　　18日夜間取引終値
47774.00円　　5日移動平均
47670.51円　　ボリンジャーバンド1σ
47582.15円　　17日日経平均株価現物終値
47060.00円　　一目均衡表・転換線
46168.80円　　25日移動平均
46010.00円　　一目均衡表・基準線
44667.09円　　ボリンジャーバンド-1σ
43165.39円　　ボリンジャーバンド2σ
43032.40円　　75日移動平均
42595.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41663.68円　　ボリンジャーバンド3σ
41660.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39661.75円　　200日移動平均


