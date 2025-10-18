日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比740円高の4万8290円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
50673.92円 ボリンジャーバンド3σ
49172.21円 ボリンジャーバンド2σ
48290.00円 18日夜間取引終値
47774.00円 5日移動平均
47670.51円 ボリンジャーバンド1σ
47582.15円 17日日経平均株価現物終値
47060.00円 一目均衡表・転換線
46168.80円 25日移動平均
46010.00円 一目均衡表・基準線
44667.09円 ボリンジャーバンド-1σ
43165.39円 ボリンジャーバンド2σ
43032.40円 75日移動平均
42595.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41663.68円 ボリンジャーバンド3σ
41660.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39661.75円 200日移動平均
株探ニュース
