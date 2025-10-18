　18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比42.0ポイント高の3209.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3295.55ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3251.25ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3209.50ポイント　　18日夜間取引終値
3206.96ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3182.10ポイント　　5日移動平均
3170.44ポイント　　17日TOPIX現物終値
3164.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3164.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3162.66ポイント　　25日移動平均
3118.36ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3074.07ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3072.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3038.87ポイント　　75日移動平均
3029.77ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2977.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2835.36ポイント　　200日移動平均


株探ニュース