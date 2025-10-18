TOPIX先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比42.0ポイント高の3209.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3295.55ポイント ボリンジャーバンド3σ
3251.25ポイント ボリンジャーバンド2σ
3209.50ポイント 18日夜間取引終値
3206.96ポイント ボリンジャーバンド1σ
3182.10ポイント 5日移動平均
3170.44ポイント 17日TOPIX現物終値
3164.25ポイント 一目均衡表・基準線
3164.25ポイント 一目均衡表・転換線
3162.66ポイント 25日移動平均
3118.36ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3074.07ポイント ボリンジャーバンド2σ
3072.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3038.87ポイント 75日移動平均
3029.77ポイント ボリンジャーバンド3σ
2977.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2835.36ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3295.55ポイント ボリンジャーバンド3σ
3251.25ポイント ボリンジャーバンド2σ
3209.50ポイント 18日夜間取引終値
3206.96ポイント ボリンジャーバンド1σ
3182.10ポイント 5日移動平均
3170.44ポイント 17日TOPIX現物終値
3164.25ポイント 一目均衡表・基準線
3164.25ポイント 一目均衡表・転換線
3162.66ポイント 25日移動平均
3118.36ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3074.07ポイント ボリンジャーバンド2σ
3072.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3038.87ポイント 75日移動平均
3029.77ポイント ボリンジャーバンド3σ
2977.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2835.36ポイント 200日移動平均
株探ニュース