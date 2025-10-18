グロース先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
806.60ポイント ボリンジャーバンド3σ
787.06ポイント ボリンジャーバンド2σ
775.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
767.51ポイント ボリンジャーバンド1σ
757.21ポイント 75日移動平均
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
747.96ポイント 25日移動平均
733.50ポイント 一目均衡表・基準線
728.41ポイント ボリンジャーバンド-1σ
722.60ポイント 5日移動平均
722.50ポイント 一目均衡表・転換線
709.16ポイント 17日東証グロース市場250指数現物終値
708.86ポイント ボリンジャーバンド2σ
707.00ポイント 18日夜間取引終値
706.79ポイント 200日移動平均
689.32ポイント ボリンジャーバンド3σ
