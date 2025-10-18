　18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

806.60ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
787.06ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
775.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
767.51ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
757.21ポイント　　75日移動平均
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
747.96ポイント　　25日移動平均
733.50ポイント　　一目均衡表・基準線
728.41ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
722.60ポイント　　5日移動平均
722.50ポイント　　一目均衡表・転換線
709.16ポイント　　17日東証グロース市場250指数現物終値
708.86ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
707.00ポイント　　18日夜間取引終値
706.79ポイント　　200日移動平均
689.32ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース