¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û½©²Ú¾Þ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¸«¹þ¤á¤ë¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬ÃÇÁ³¤Î¼çÌò¡¡°ìÈ¯¤¢¤ë¤Ê¤é¿¤Ó¤·¤íÂç¤¤¤ÎÉ·ìÇÏ
¥À¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¤¬ÆÉ¤à¡Ö£³Ï¢Ã±¤Î¥Ò¥â·ê¡×
¡½¡½£³ºÐÌÆÇÏ»°´§¤ÎºÇ½ªÀï¡¢£Çµ½©²Ú¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤¬10·î19Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÀ¾¡Ë¸½Ìò»þÂå¡¢µþÅÔ¤äºå¿À¤Çµ³¾è¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½©²Ú¾Þ¤Ë¤Ï2003Ç¯¤Ëµ³¾è¡£¥Þ¥¤¥Í¥µ¥Þ¥ó¥µ¡Ê12ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤Î¼ê¹Ë¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½éµ³¾è¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿éâÌ¾ÀµµÁ¤¯¤ó¡Ê¸½Ä´¶µ»Õ¡Ë¤¬¡¢Æ±¤¸Æü¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë£Ç·ÉÜÃæÌÆÇÏ£Ó¤Î½ÐÁöÇÏ¡Ê¥ì¥Ç¥£¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡Ë¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ³¾è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2003Ç¯¤Î½©²Ú¾Þ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤ÆÌÆÇÏ»°´§¤òÃ£À®¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÀï¤Ç¡¢ÂçÀ¾¤µ¤óµ³¾è¤Î¥Þ¥¤¥Í¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ï¥³¥ó¥Þ£²ÉÃº¹¤Î£µÃå¡£Âç·òÆ®¤È¸À¤¨¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡Ê¥Þ¥¤¥Í¥µ¥Þ¥ó¥µ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ËÍ½È÷ÃÎ¼±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¸Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤·ÇÏ¤Ë¹Ô¤¯¤È¥¬¥Ä¥ó¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¡¢¸ý¤ÎÃæ¤¬·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÇÏ¤È¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤âÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò·ç¤¯¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¸å¡¢¶¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤º¤ËÃ±µ³¤Ç¹Ô¤¤¤ì¤Æ¡¢Æ»Ãæ¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«¥ê¥º¥à¤è¤¯ÇÏ·²¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ïº¹¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï°ì½Ö¡¢¡Ê¾¡Íø¤¹¤ë¡ËÌ´¤ò¸«¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÂè30²ó¤Î½©²Ú¾Þ¡£½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀ¾¡¡£²ºÐ½÷²¦¤Ç¡¢½Õ¤Î£Ç£Éºù²Ö¾Þ¡Ê£´·î13Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢£Ç£É¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê£µ·î25Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ÇÏ¢Â³£²Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Þ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ºù²Ö¾ÞÇÏ¤È¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¡¢¾Þ¶â1500Ëü¤Î£³¾¡ÇÏ¤¬ÃêÁªÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡£À¤Âå¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤¬½¸·ë¤·¡¢¼Á¡¦ÎÌ¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î°ì´§¤òÁè¤¦¤Ë¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤ÌÌ¡¹¤¬½¸¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Û¤Ê¤ëÏ©Àþ¤«¤é¥Õ¥ë¥²¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¿ô¤ÎÇÏ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¾å¤¬¤êÇÏ¤â¤¤¤Æ¡¢Æó´§ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹£²Æ¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Û¤É¤Î¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î½©²Ú¾Þ¡£ÂçÀ¾¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡Àè¤Û¤É¡Öµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æó´§¤òÁÀ¤¦¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¤Î¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤¬Áí¹çÎÏ¤Ç°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹¤«¤é¤Î¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤ÇÎ×¤ó¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÇÏ¤ÏÁ°¾¥Àï¤Î£Ç¶¥í¡¼¥º£Ó¡Ê£¹·î14Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ë½ÐÁö¡£¤½¤³¤ò¾¡¤Ã¤Æ¡¢½©²Ú¾Þ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾Ìç¡¦Í§Æ»¹¯É×±¹¼Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿Î×Àï¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÃßÀÑ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÏÓÍø¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼êÏÓ¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»Å¾å¤²¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÈ´¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£ËÜÈÖ¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤¬¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ï¥¿¥¤¥×Åª¤Ë¡¢Ä¾Àþ¤¬Ä¹¤¤¥³¡¼¥¹¸þ¤¤Î°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤ÏµþÅÔ¤ÎÆâ²ó¤ê¡¦¼Ç2000£í¤ÈÄ¾Àþ¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡ÌÆÇÏ»°´§¥ì¡¼¥¹¤Î¥é¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ»Ãæ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬·ë¹½Î®¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â½©²Ú¾Þ¤ÎÆÃÄ§¡£¼«Ê¬¤¬¥Þ¥¤¥Í¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ëµ³¾è¤·¤¿2003Ç¯¤â¡¢·ë¶É¤ÏÎÏ¤Î¤¢¤ëÇÏ¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÓÎÏ¤È³Î¤«¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢Æâ²ó¤ê¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï½øÈ×¤Ë¥¿¥á¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥ÉÇÏ¡¢¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤â»²Àï¡£¥Ú¡¼¥¹¤¬´Ë¤ó¤ÇÁ°¤¬·Ã¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¼«¿È¡¢½Õ¤è¤ê¤âÁ°ÌÜ¤Ç±¿¤Ù¤¿¥í¡¼¥º£Ó¤ËÀ®Ä¹¤ÎÀ×¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ê¾åÀÑ¤ß¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼çÌò¤È¤·¤ÆºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ò¶¼¤«¤¹ÇÏ¡¢°ìÈ¯¤òÁÀ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡£±Æ¬¤Ë¹Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢£³Àï¤ÎÎÉ·ìÇÏ¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤ËÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©²Ú¾Þ¤Ç¤Î°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡Êì¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¤Ç¡¢½©²Ú¾Þ£²Ãå¤Î¥Ì¡¼¥ô¥©¥ì¥³¥ë¥È¡£¤½¤Î·ìÅýÇØ·Ê¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢£³Àï¤È¤â°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤ò¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÌÜ¤ò°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë½Å¾Þ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Áö¤Î¥í¡¼¥º£Ó¤Ç¤Ï¡¢È¯ÇÏ¤¬·è¤Þ¤é¤º¤Ë¸åÊý¤ÇÄÉÁö¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç½ÂÂÚ¤¹¤ëÇÏ¹þ¤ß¤òË¥¤¦¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤Æ£³Ãå¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀõ¤¤ÇÏ¤Ë¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤·ÝÅö¤òÈäÏª¡£¤½¤³¤Ë¡¢ÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Î¼ê¹Ë¤â¤È¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¤Ë¤è¤ë"´¥º¥°ìÚ³"¤Î¾¡Ééµ³¾è¤¬¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¡¢Âç»Å»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿¤Ó¤·¤í¤¬Âç¤¤¤¹¥ÁÇºà¡¢¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òº£²ó¤Î¡Ö¥Ò¥â·ê¡×¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£