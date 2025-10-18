¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ÛÇÈÍð¤¬Â¿¤¤½©²Ú¾Þ¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¤ò·ìÅý¤«¤éÊ¬ÀÏ¡¡¿·À±¡¢¿Íµ¤Çö¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤£²Æ¬¤Ï¡©
¡¡10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐÌÆÇÏ¤Ë¤è¤ë£Çµ½©²Ú¾Þ¡Ê¼Ç2000£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£Çµºù²Ö¾Þ¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤¬¡¢£Çµ¥ª¡¼¥¯¥¹¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ò£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬¾¡Íø¡£°ìÊý¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤Ï¡¢ºù²Ö¾Þ¤Ç¤Ï¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤¬£µÃå¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤¬£¹Ãå¤ÈÇÏ·ô¤ËÍí¤Þ¤º¡¢¤ä¤äÇÈÍð¤Î·èÃå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î½©²Ú¾Þ¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤â¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤â¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ÏÁ°Áö¤Î£Ç¶¥í¡¼¥º£Ó¡Êºå¿À¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤ÆËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤Ç¤³¤³¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹¾å°ÌÇÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤¤¤¤¤¿¤á¡¢¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬°µÅÝÅª¤ÊÃæ¿´ÇÏ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿·À±¤ÎÂæÆ¬¤äÇÈÍð¤¬Â¿¤¤¤Î¤â½©²Ú¾Þ¤ÎÆÃÄ§¤À¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÇÏ¤ò·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤éÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢"¿·À±"¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÆþ¤ë¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊÌÆ£³¡¢·ªÅì¡¦°ÂÅÄæÆ¸à±¹¼Ë¡Ë¤À¡£
£Çµ½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡Æ±ÇÏ¤Ïº£Ç¯£±·î¤Î¿·ÇÏÀï¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç½é¾¡Íø¡£¤½¤Î¸å¡¢¹üÀÞ¤Î¤¿¤áµÙÍÜ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ìó£¶¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î£±¾¡¥¯¥é¥¹Àï¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Á°Áö¤Î¥í¡¼¥º£Ó¤Ï½ÐÃÙ¤ìµ¤Ì£¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤â¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÇÏ·²¤òË¥¤¦¤è¤¦¤ËµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Ç£³Ãå¤ËÉâ¾å¤·¡¢½©²Ú¾Þ¤Î½ÐÁö¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¿·ÇÏÀï¤ÏÈ¾ÇÏ¿È¡¢£²ÀïÌÜ¤Ï¥¢¥¿¥Þº¹¡¢¥í¡¼¥º£Ó¤Ï£´Ãå¤È¥¯¥Óº¹¤È¤¤¤º¤ì¤â¶Ïº¹¤À¤¬¡¢º¹¤·µÓ¤Î±Ô¤µ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤ÏÈóËÞ¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢·ìÅý¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤«¤é¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Êì¥Ì¡¼¥ô¥©¥ì¥³¥ë¥È¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¤Ç¡¢½©²Ú¾Þ£²Ãå¡¢ºù²Ö¾Þ£³Ãå¤ÈÌÆÇÏ»°´§¤Ç¤â¾ï¤Ë¾å°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£´ºÐ»þ¤Ë¤Ï£Çµ¹á¹Á£Ã¡Ê¼Ç2000£í¡Ë¤Ç£²Ãå¡¢£µºÐ»þ¤ËÊÆ¹ñ¤Ç½Å¾Þ¾¡¤Á¤È¡¢³¤³°¤Ç¤â¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿"½÷·æ"¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£²ºÐ¾å¤ÎÈ¾»Ð¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥º¤Ï¤³¤Î²Æ¡¢£³¾¡¥¯¥é¥¹¤Ê¤¬¤é£¹ÈÖ¿Íµ¤¤Ç½ÐÁö¤·¤¿£Ç·¾®ÁÒµÇ°¡Ê¾®ÁÒ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¸½¾õ¡¢£²¾¡¥¯¥é¥¹¡£¥í¡¼¥º£Ó¤Ç£³Ãå¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð½©²Ú¾Þ¤Ë¤Ï½ÐÁö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿"³Ê²¼"¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤·¤«¤·ÎÉ·ìÇÏ¤Ï»þ¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¯¥é¥¹¤ÎÊÉ¤ò´ÊÃ±¤ËÂÇ¤ÁÇË¤ë¤â¤Î¡£»Ð¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¡£
¡¡Éã¥½¥Ã¥È¥µ¥¹¤Ï£ÇµÊ©¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê¼Ç2100£í¡Ë¡¢Ê©£Çµ³®ÀûÌç¾Þ¡Ê¼Ç2400£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿Ì¾ÇÏ¡£Ê©¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï£³ºÐ»þ¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï£´ºÐ»þ¤È¡¢¤½¤Î·ì¤ÏÀ®Ä¹ÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ï¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤±¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤Ç¼ï²´ÇÏÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ï²´ÇÏ¤À¡£¼Ç¤ÎÃæµ÷Î¥¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¾ò·ï¤À¤í¤¦¡£¡Ú£³Ï¢ÇÔÃæ¤À¤¬·ìÅýÅª¤Ë´üÂÔ¤Î£±Æ¬¤â¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£
¡¡º£Ç¯£±·î¤Î£Ç·¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤Ç¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ï£±Ê¬32ÉÃ£¸¤Î¹¥»þ·×¤Ç£³ÇÏ¿Èº¹¤È¤¤¤¦°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£ºù²Ö¾Þ¤Ç¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²¤ÆÂ¾ÇÏ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤«£µÃå¤ÈÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥ª¡¼¥¯¥¹10Ãå¡¢½©½éÀï¤Î£Ç·µþÀ®ÇÕ¥ª¡¼¥¿¥à£È¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç11Ãå¤È¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Ï£²Ãå¤Ë£²ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ´°¾¡¤·¤¿¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1600£í¡Ë¤ÎµþÅÔ¥³¡¼¥¹¤ËÌá¤ë¡£ÇÔÀï¤¬Â³¤¡¢¥Þ¡¼¥¯¤â´Ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡¡1600£í¤Þ¤Ç¤·¤«¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢2000£í¤Îµ÷Î¥¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢·ìÅýÅª¤Ë¤ÏÃæµ÷Î¥¥¿¥¤¥×¤À¡£Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¤Ï»°´§ÌÆÇÏ¥Ç¥¢¥ê¥ó¥°¥¿¥¯¥È¤äÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇìÉã¤ÇÊì¤ÎÁ´·»¤Ç¤â¤¢¤ë¥«¥×¥ê¤Ï£Çµ°¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê¼Ç2400£í¡Ë¡¢£Çµ±Ñ¥»¥ó¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¡Ê¼Ç2920£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿Ä¹µ÷Î¥¹ª¼Ô¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢2000£í¤Ï¤³¤Ê¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Î½©²Ú¾Þ¤Ï¥Ì¡¼¥ô¥©¥ì¥³¥ë¥È¤Î»Æ¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢»º¶ð¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î£²Æ¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£