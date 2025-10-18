仲里依紗が36歳！ 印象激変の清楚コーデから超大物歌手と2ショットも インスタで1年イッキ見
10月18日は仲里依紗の36歳の誕生日。『時をかける少女』のヒロイン役など10代から注目を集め、夫・中尾明慶との結婚後は、YouTubeでもあらたな魅力を発信。インスタグラムでは、ときにモードにときにパンキッシュに決めたファッションの投稿が好評だ。今回はそんな年女、仲里依紗がさまざまな顔を見せた35歳のインスタをまとめた。
■レディー・ガガ風コーデが最高！
8月には、レディー・ガガのシンガポール公演の会場を訪れた仲が、友人たちの姿を収めたオフショットを公開。複数公開されている写真には、網タイツにビスチェ、ショートパンツをブラックで統一した仲の装いが収められている。
ステージ上のレディー・ガガを再現したような彼女のコーディネートに、ファンからは「ガガ様痩せた〜て思ったら里依紗ちゃんだった」「里依紗ちゃんとガガ様の見分けがつきません」「最高すぎます」などの声が集まっている。
■レアな清楚スタイルが好評！
普段派手だからこそ、フォーマルで清楚なスタイルが際立つもの。6月に仲が公開したのは『プラダ モード 大阪』フォトコールのオフショット。写真にはトーンを抑えた髪色に、淡いピンクのブラウス、グレーのショートパンツという清楚なコーディネートが収められている。
投稿の中で彼女は「大阪で開催されているPRADAのアートイベントへ遊びに行ってきました」とつづり「アートとファッションが交差した熱気あふれる空間 五感で感じることができるイベントでした 好き」とコメントしている。仲の清楚コーデに、ファンからは「キレイなお姉さんでしかない…！かんわいぃいぃぃぃ〜」「髪いろで雰囲気がグッと大人っぽい」「最近の里依紗ちゃんはモテが過ぎます」などの声が集まっている。
■所属事務所を独立
35歳はキャリアとしても節目の年となった仲。4月11日に、仲は「いつも応援してくださっている皆さまへ」という改まった書き出しで、所属していたアミューズとの専属契約を終了し、フリーで活動していくことを発表した。
「アミューズの皆さんにはお芝居のこと、仕事への向き合い方、人として大切なこと、本当にたくさんのことを教えていただきました。どれも私にとって大切な経験で、心から感謝の気持ちでいっぱいです」と、デビューからの約20年に感謝を伝え、「これからは個人として、新しいことにもどんどんチャレンジしていきたいと思っています」と誓っている。そんな仲は、10代の頃のショットを公開。「この写真ははじめてのオーディションの二次審査の時に使い捨てカメラが実家に送られてきて、そのカメラで実家の近くの海で撮った一枚が事務所に保管されてたやつ」と説明。「右端に父の指が入ってるのがお気に入り」と思い入れがあることを明かしている。
ギャル衣装で『紅白』サプライズ出演にファン歓喜
■『紅白』サプライズ出演に反響
昨年大みそかの『第75回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか）では、このとき放送中の連続テレビ小説『おむすび』の主人公を務める司会の橋本環奈に内緒で、姉・歩役を務めていた仲らがサプライズ出演し、生放送を盛り上げた。
放送終了後には、仲がサプライズ出演時の役衣装のポートレートを公開し、「来年は年女 よいおとしを」と年越しのあいさつ。コメント欄には、生放送を視聴したファンからの「まさかの登場で思わずテレビに向かって叫んでしまったw 可愛いかった〜」「紅白見ていて、里依紗先生の声がした瞬間震えました」といった声が殺到した。
■NFL「スーパーボウル」を満喫
今年3月には、米ルイジアナ州ニューオリンズで開催された米フットボーリーグ（NFL）王者決定戦「スーパーボウル」を生観戦したことを報告した仲。
「I had a valuable experience.Thank you so much」と英文を添えて、米歌手テイラー・スウィフトの恋人でカンザスシティ・チーフスのトラビス・ケルシー選手のユニホームを着用した姿など、現地で撮影した写真を複数枚アップしている。この投稿にファンからは「いいなー。楽しそう」といった羨む声のほか、「かっこいいね」「アメカジモードな里依紗ちゃん大好き」などのコメントが寄せられていた。
■大ファンを公言する世界的アーティストとの対面にファン感動
7月には、仲が大ファンと公言するビリー・アイリッシュのワールドツアーのロンドン公演に潜入した様子と、日本公演を控えた本人へのインタビュー映像が、『DayDay.』（日本テレビ系）で放送された。
インスタグラムでは、このときのインタビューオフショットとして、仲がビリーと顔を寄せ合い写る2ショットを公開。仲は「I love you so so soooooo much‼︎‼︎」と興奮気味に英文をつづっている。コメント欄は、仲がビリーファンであることを知っているファンからの「前に会えた時はインスタに写真載せるタイミング失うほどビリーが大好きなの知ってるから、こちらが感無量」「里依紗ちゃん良かったですね」「りいさちゃんの幸せはわたしの幸せです」「言い続ければ叶う 熱い想いの引き寄せですね」といった感動の声で溢れていた。
引用：「仲里依紗」インスタグラム（＠riisa1018naka）
