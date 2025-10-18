¶É¥¢¥Ê¤«¤é¡È´¤³ä¤ê¡É¤ÇÏÃÂê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤Þ¤Ç¡¡Èþ½÷¤¿¤Á¤Î¤ª¤ßÂ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¯¤®ÉÕ¤±¡ÖÂ¡¢¤Ê¤¬¡ª¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤ÇµÓ¤â¥¥ì¥¤¡×¡ãº£Æü¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÆü¡×¡ä
¡¡ËÜÆü10·î18Æü¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÆü¡×¡£Í³Íè¤Ï1967Ç¯¤Î¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥ß¥Ë¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥®¡¼¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«ÈþµÓ¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤½÷»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤ÎÈþµÓ¤ò»ý¤Ä½÷»Ò¥¢¥Ê¤¿¤Á¤ò°ìµ¤¸«
¢£ÎÉ¸¶°ÂÈþ¡¡
¡¡TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÎÉ¸¶°ÂÈþ¤Ï¡Ö¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ø¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÈà½÷¤¬¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤àÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹¤¤Â¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤À¡£
¡¡Èà½÷¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤ÇµÓ¤â¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃæÀî°ÂÆà¡¡
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡£Èà½÷¤Ï¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØEIGHT-JAM¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤«¤é¡Ö»ä¤¬¾®¤µ¤¤º¢¡¢Éã¿Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÇÅÚÆü¤ÎÄ«¤Ë²È¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê...¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¾¯¤·²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«°áÁõ¤«¤é¤ÏÄ¹¤¤Â¤¬¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ãÂºÙ¤¯¤ÆÈþµÓ¤ÇåºÎï¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢Â¡¢¤Ê¤¬¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþµÓÈþ¿Í¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
Èþ½÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢ÈþµÓ¤ËÃ¦Ë¹
¢£ËÙ¹¾À»²Æ¡¡
¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç´¤¤ò³ä¤ëÆ°²è¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÙ¹¾À»²Æ¥¢¥Ê¤Ï¡¢ºÇ¶áÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥´¥ë¥Õ¤«¤é¥ß¥Ë¥¹¥«¤Î¥¦¥§¥¢»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥Õ¥©¡¼¥à¤âÉÔ°ÂÄê¤Ç¡ÄÆÃ·±¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¹¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¤Î¥·¥ã¥Ä¤ËÀÖ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾Ð´é¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤Î¤¾¤¯ºÙ¤¯¤ÆÄ¹¤¤Â¤âÈþ¤·¤¤¡£
¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¥³¡¼¥Ç¤ÎËÙ¹¾¥¢¥Ê¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥Ã!!¡×¡ÖµÓ¤¬ºÙ¤¯¤ÆÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¡×¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤¤¤¤¤«¤é¾å¼ê¤½¤¦¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ë¾·îÍý·Ã¡¡
¡¡¥»¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎË¾·îÍý·Ã¥¢¥Ê¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥´¥ë¥Õ5¥ì¥Ç¥£¥¹¤Î¥×¥í¥¢¥Þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡¢Íë±«¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¥é¥¦¥ó¥É½ÐÍè¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤Æ¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¦¥§¥¢»Ñ¤ä¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦µÈÅÄÎë¡õ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦²¬°ÂÌïÀ¸¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡50Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ë¾·î¥¢¥Ê¤ÎÈþµÓ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥â¥Ã¥Á¡¼ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥á¥Ã¥Á¥ã¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¥â¥Ã¥Á¡¼¤µ¤óÈþµÓ¤Ç¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»÷¹ç¤¤²á¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¢£¸åÆ£³Ú¡¹¡¡
¡¡Ë¾·î¥¢¥Ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¥»¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸åÆ£³Ú¡¹¥¢¥Ê¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö½©¤Ã¤Ý¤µËþÅÀ¤Î¥¦¥§¥¢¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¤â²Ä°¦¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥¦¥§¥¢¤Ï¾å²¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÆ£¥¢¥Ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¿¤Ó¤ëÈà½÷¤ÎÇò¤¯¤Æ¥¹¥é¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤ßÂ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸æÞ¯Íî¤Ê¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³Ú¡¹¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¤è¡×¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¦¥§¥¢¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§
¡ÖÎÉ¸¶°ÂÈþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷yoshiharaami¡Ë
¡ÖÃæÀî°ÂÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nakagawa.anna1022¡Ë
¡ÖËÙ¹¾À»²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mina_horie¡Ë
¡ÖË¾·îÍý·Ã¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mochiee28¡Ë
¡Ö¸åÆ£³Ú¡¹¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hahahalalala0723¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤ÎÈþµÓ¤ò»ý¤Ä½÷»Ò¥¢¥Ê¤¿¤Á¤ò°ìµ¤¸«
¢£ÎÉ¸¶°ÂÈþ¡¡
¡¡TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÎÉ¸¶°ÂÈþ¤Ï¡Ö¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ø¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÈà½÷¤¬¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤àÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹¤¤Â¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤À¡£
¢£ÃæÀî°ÂÆà¡¡
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡£Èà½÷¤Ï¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØEIGHT-JAM¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤«¤é¡Ö»ä¤¬¾®¤µ¤¤º¢¡¢Éã¿Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÇÅÚÆü¤ÎÄ«¤Ë²È¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê...¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¾¯¤·²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«°áÁõ¤«¤é¤ÏÄ¹¤¤Â¤¬¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ãÂºÙ¤¯¤ÆÈþµÓ¤ÇåºÎï¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢Â¡¢¤Ê¤¬¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþµÓÈþ¿Í¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
Èþ½÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢ÈþµÓ¤ËÃ¦Ë¹
¢£ËÙ¹¾À»²Æ¡¡
¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç´¤¤ò³ä¤ëÆ°²è¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÙ¹¾À»²Æ¥¢¥Ê¤Ï¡¢ºÇ¶áÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥´¥ë¥Õ¤«¤é¥ß¥Ë¥¹¥«¤Î¥¦¥§¥¢»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥Õ¥©¡¼¥à¤âÉÔ°ÂÄê¤Ç¡ÄÆÃ·±¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¹¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¤Î¥·¥ã¥Ä¤ËÀÖ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾Ð´é¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤Î¤¾¤¯ºÙ¤¯¤ÆÄ¹¤¤Â¤âÈþ¤·¤¤¡£
¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¥³¡¼¥Ç¤ÎËÙ¹¾¥¢¥Ê¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥Ã!!¡×¡ÖµÓ¤¬ºÙ¤¯¤ÆÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¡×¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤¤¤¤¤«¤é¾å¼ê¤½¤¦¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ë¾·îÍý·Ã¡¡
¡¡¥»¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎË¾·îÍý·Ã¥¢¥Ê¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥´¥ë¥Õ5¥ì¥Ç¥£¥¹¤Î¥×¥í¥¢¥Þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡¢Íë±«¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¥é¥¦¥ó¥É½ÐÍè¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤Æ¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¦¥§¥¢»Ñ¤ä¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦µÈÅÄÎë¡õ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦²¬°ÂÌïÀ¸¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡50Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ë¾·î¥¢¥Ê¤ÎÈþµÓ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥â¥Ã¥Á¡¼ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥á¥Ã¥Á¥ã¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¥â¥Ã¥Á¡¼¤µ¤óÈþµÓ¤Ç¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»÷¹ç¤¤²á¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¢£¸åÆ£³Ú¡¹¡¡
¡¡Ë¾·î¥¢¥Ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¥»¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸åÆ£³Ú¡¹¥¢¥Ê¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö½©¤Ã¤Ý¤µËþÅÀ¤Î¥¦¥§¥¢¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¤â²Ä°¦¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥¦¥§¥¢¤Ï¾å²¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÆ£¥¢¥Ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¿¤Ó¤ëÈà½÷¤ÎÇò¤¯¤Æ¥¹¥é¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤ßÂ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸æÞ¯Íî¤Ê¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³Ú¡¹¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¤è¡×¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¦¥§¥¢¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§
¡ÖÎÉ¸¶°ÂÈþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷yoshiharaami¡Ë
¡ÖÃæÀî°ÂÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nakagawa.anna1022¡Ë
¡ÖËÙ¹¾À»²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mina_horie¡Ë
¡ÖË¾·îÍý·Ã¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mochiee28¡Ë
¡Ö¸åÆ£³Ú¡¹¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hahahalalala0723¡Ë