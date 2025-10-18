石破茂が失った「らしさ」とは何か…「右派ポピュリズム」に押し流された保守政治の末路

右派ポピュリズムが台頭するなか、石破茂が示した「融和の政治」。

〈「右派ポピュリズム」を刺激する自民党がはらむ、「あまりにも大きな危険性」…そもそも在留外国人を増やしたのは安倍政権〉に引き続き、石破の退陣会見でみられた「保守本流」の残り火と「本当の強さ」とは何なのか、という点について見ていく。

「保守本流」の残り火

石破は退陣を表明した会見で、続投を支持する世論が増えている点を問われて、こう述べた。

「いろいろな政策は異なります、考え方が異なることもございます、でも、賛成はしていただけなくても納得していただけるということ、そして、質問をしておる野党の方々に対してはもちろんですが、その向こうにおられる有権者の方々、国民の方々に向けて話すということが、あるいは一定の御支持につながったのかもしれない」

私は、石破のこの言葉に、「保守本流」の、微かな残り火を感じた。「賛成はしてもらえなくても納得してもらう」という考え方は、「敵と味方」を峻別することではなく、「敵」にはならない「広大な中間地帯」をつくることだ。

「娑婆はそれほど単純じゃない。黒と白の間に灰色がある。真理は中間にある」

これは保守本流の全盛を担った田中角栄の言葉だが、石破の発言も、まさにここに通じるものがある。

鳥取県知事、自治大臣などを務めた石破の父・二郎は田中の盟友だった。その縁もあり、石破は会社員から83年に田中派（当時の「木曜クラブ」）の派閥秘書に転じ、実政治のイロハを学んだ。

金権と批判された田中の政治だったが、それを石破は自らの政治の「原点」と言って憚らない。石破が抱いてきた「残り火」は、様々な意見の落とし所を探って、調整をすること、妥協をすること、そして「広大な中間地帯」をつくることという、「保守本流」の「原点」であったろう。

本当の「強さ」とは

田中は、その調整と妥協のためにカネをばらまき、自らの首を絞めることとなった。一方で、石破は、少数与党に陥ったことで、その「原点」が桎梏となった。「党内融和」が「石破らしさ」を殺し、「変節」を迫った。首相就任直後に、それまでの発言を翻して衆院解散・総選挙に踏み切ったことが、最初のつまずきだった。これも早期解散を求める党内の意見に歩み寄らざるを得なかったからだ。「やらない理由がわからない」と言っていた選択的夫婦別姓も、右派勢力に配慮して引っ込めた。24年度補正予算を成立させるためには、野党が求めた「年収の壁」の引き上げや、高校無償化も盛り込んだ。

「融和に努めながら、誠心誠意努めてきたことが、結果として『らしさ』を失うことになった」

石破は会見で、こう嘆いた。「石破らしさ」の喪失は、「保守本流」の宿命だったかもしれないが、「右派ポピュリズム」への敗北を招くこととなった。ただ、一時なりとも石破が首相になったということは、まだ多くの人たちに、「右派ポピュリズム」への不信と警戒心がるということだ。それは裏を返せば、調整と共生、反戦を原則とする「保守本流」回帰への願望ではなかったか。

回帰するところとは、意見の違う人たちと議論する場のことだ。その場で発揮される「強さ」とは、敵を作り、罵倒し、「はい論破！」でもなければ、いわゆる「ご飯論法」で議論をごまかすことではない。辛抱強く説得し、妥協し、多くの人たちが納得する落とし所を見出すことだ。そのための「知性」と「知恵」を養い、「自制」することこそ、本当の「強さ」であるはずだ。

虚勢を抑制せよ

日本経済の「失われた時代」が続き、世界では戦争や暴力が続く中で、格差を感じ、自信を失い、議論を嫌う人たちが、政治の勇ましい言葉に刺激され、過激な衝動にかり出されることがあってはならない。それがテロを生み、戦争となる。

「右派ポピュリズム」の「勇ましさ」が、自分の「弱さ」を紛らわす虚勢でないことを願うばかりだ。その「弱さ」とは、アメリカに翻弄される防衛論議の「弱さ」であり、経済的に成長できない「弱さ」、努力することができないか、努力しても幸運に恵まれず、格差に苛む「弱さ」、自分の足りなさ、自らの無知にすら気がつかない「弱さ」である。「勇ましさ」が、その弱さの「憂さ晴らし」に堕さないことを願う。そして、その「弱さ」を、政治が利用することがあってはならない。

本書で「保守本流の闘将」として紹介した野中広務が、最後のテレビ出演で残した言葉をかみしめたい。

「政治家が抑制心をもっておったら戦争なんて起きないですよ。悔しい思いをするときもあります。でも戦争だけはやってはいけないという一線をもっておったら、それは（戦争をしないということは）できることだと思います」（BS日テレ「深層NEWS」2017年8月15日放送）

＊

