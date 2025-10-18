TWICE、ヴィクトリアズ・シークレット・ショー初参加で圧倒的美を披露 ピンクカーペットにも降臨
人気K‐POPガールズグループTWICEが、現地時間10月15日に米ニューヨークのブルックリン・ネイビー・ヤードで開催された「ヴィクトリアズ・シークレット・ショー2025」に初登場を果たし、圧倒的な美とパフォーマンスを披露した。
【写真】ヴィクシーショー初参加で美しいルックを披露したTWICE（全身ショット） ステージでのおそろいファーブーツもキュート
ショーにはメンバーのジヒョ、ナヨン、モモ、ツウィの4人が参加。4人はそれぞれ、ブラ見せのトップスとミニ丈のボトムス、おそろいでピンクのファーブーツをコーデして、姉妹ブランド「PINK」のパートで舞台に登場し、「This Is For」と「Strategy」をパフォーマンスした。
ショーの開催前に行われたピンクカーペットでは、ツウィがウェストに切り込みの入ったクリームイエローのロングスリーブドレスを纏い、ジヒョとナヨン、モモはそれぞれ、カットアウトやレースがセクシーな黒いドレスでカラーコーデ。エレガントで大人びたルックを披露した。
またメンバーたちは、インスタグラムにて、衣装の上にヴィクシーのアイコニックなガウンを羽織った写真など、オフショットをシェア。
ファンからは「最高！」「神は女性なり」「成し遂げたね！」「まさにヴィクトリアの秘密兵器！」「我らがクイーン、すごくゴージャス！」など称賛コメントが寄せられている。
引用：「momo」インスタグラム（＠momo）
「＿zyozyo」インスタグラム（＠＿zyozyo）
「twicetagram」インスタグラム（＠twicetagram）
【写真】ヴィクシーショー初参加で美しいルックを披露したTWICE（全身ショット） ステージでのおそろいファーブーツもキュート
ショーにはメンバーのジヒョ、ナヨン、モモ、ツウィの4人が参加。4人はそれぞれ、ブラ見せのトップスとミニ丈のボトムス、おそろいでピンクのファーブーツをコーデして、姉妹ブランド「PINK」のパートで舞台に登場し、「This Is For」と「Strategy」をパフォーマンスした。
またメンバーたちは、インスタグラムにて、衣装の上にヴィクシーのアイコニックなガウンを羽織った写真など、オフショットをシェア。
ファンからは「最高！」「神は女性なり」「成し遂げたね！」「まさにヴィクトリアの秘密兵器！」「我らがクイーン、すごくゴージャス！」など称賛コメントが寄せられている。
引用：「momo」インスタグラム（＠momo）
「＿zyozyo」インスタグラム（＠＿zyozyo）
「twicetagram」インスタグラム（＠twicetagram）