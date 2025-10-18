今日18日の近畿地方は、日中から雨の降る所があり、夜は全般に雨が降る見込みです。局地的に、雷を伴って激しく降る恐れがあるため、急な強い雨や落雷、突風に注意が必要です。湿気が増えて、少しムシムシする所もあるでしょう。

今日18日 夜は全般に雨 雷を伴って激しく降る所も

今日18日は、前線が日本海から南下してくる見込みです。

近畿地方では、午前中は晴れ間の出る所もありますが、次第に雲が広がるでしょう。

日中から雨の降る所があり、夜は全般に雨となる見込みです。

一時的に、雷を伴って激しく降る恐れもあるため、急な強い雨や落雷、突風に注意をしてください。





朝から外出を予定されている方は、大きめの晴雨兼用傘があると安心です。

湿気が多くムシムシしそう

今日18日の最高気温は、大阪で29℃、そのほかも28℃前後でしょう。

きのうよりやや高い所もあり、湿気が増えるため、ムシムシと感じられそうです。

屋内でも、人の多い所や風通しの良くない所では蒸し暑く感じられる可能性があるため、暑さ対策を心がけてください。



日が暮れてからも、極端に気温の下がることはないでしょう。

屋外で雷に遭遇したら

外にいる時、雷雲が近づいているかどうか、誰にでも簡単にわかる方法があります。雷雲が近づくサインは3つ。「真っ黒い雲が近づく」「ゴロゴロと雷の音が聞こえる」「急に冷たい風が吹く」です。このような変化を感じたら、まもなく激しい雨が降ったり、雷が鳴ったりする恐れがありますので、すぐに安全な所へ避難してください。



雷雲が近づく時、避難する場所は、近くのしっかりした建物や、車の中が良いでしょう。木の下での雨宿りは、木に落ちた雷が人に飛び移ることがあるので、危険です。万が一、周囲に避難する場所がない時は、両足をそろえて、頭を下げてしゃがみ、両手で耳をふさぎましょう。



単独の雷雲による激しい現象は、30分から1時間程度で弱まることが多いです。スマホなどで雨雲レーダーをチェックするなど、最新の情報を確認しながら、安全な場所で雷雲が過ぎるのを待ちましょう。