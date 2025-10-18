¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤â¡ÄWÇÕ¤Ø¡ÖÌÀ³Î¤Ê²ÝÂê¡×¡¡Å¨¾¤¬Ê¬ÀÏ¡¢ÏªÄè¤·¤¿¿¹ÊÝJ¹¶Î¬Ë¡¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í´ÆÆÄ¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤Ï¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿
¡¡10·î14Æü¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾·à¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò¼è¤ê´¬¤¯Ê·°Ïµ¤¤Ï°ìµ¤¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«4ÆüÁ°¤Î10·î10Æü¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë2ÅÙ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç²¿¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¾¡Íø¤ËÊ¨¤¯º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎäÀÅ¤ËÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£2022Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Ä¾Á°¤Ë¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ÆÆüËÜ¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÃÎ¾¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ê¹¥¤Î¡ÖÆüËÜÂåÉ½¹¶Î¬Ë¡¡×¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡¢Èó¾ï¤ËÅª³Î¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í´ÆÆÄ¤¬¤Þ¤º»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹¶·â¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤À¡£¡ÖÁ°È¾¡¢²æ¡¹¤ÏÆüËÜ¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡Ê°ËÅì½ãÌé¡Ë¡¢¥»¥«¥ó¥É¥È¥Ã¥×¡ÊÆ²°ÂÎ§¡Ë¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡Êº´Ìî³¤½®¡Ë¤Î3¿Í¤¬¾ï¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤òºî¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç¿ôÅªÍ¥°Ì¤òºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÎ®Æ°Åª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¹¶·â¤Ï¥µ¥¤¥É¤ÎÉý¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤½¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾ï¤ËÃæ±û¤À¡×¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸åÈ¾¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÏÃæ±û¤Î¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¼×ÃÇ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Æ¤Æ¤â¡¢·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ëÃæ±û¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¹¶·â¤ÏÅÓÃ¼¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢´ðËÜÅª¤Ê¼éÈ÷Àï½Ñ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í´ÆÆÄ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¤Î·ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Ü¥é¥ó¥ÁÏÆ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Î¸°¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈà¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÆ°¤¤ÎÊÊ¤À¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ëMF2Ëç¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤ºÆüËÜ¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¤ò²æ¡¹¤ÎÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¤Ç°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢²æ¡¹¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ÆâÂ¦¤Ø¼Ð¤á¤ËÁö¤ê¹þ¤à¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Áê¼ê¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÇØ¸å¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡£
¡ÖÆüËÜ¤¬¹¶·â¤¹¤ë»þ¤ÏÃæ±û¤ò¸Ç¤á¡¢²æ¡¹¤¬¹¶¤á¤ë»þ¤Ï¥µ¥¤¥É¤«¤é¥ï¥¤¥É¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÏÃæ±û¤«¤é»Å³Ý¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÎºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤¬Ã¥¤Ã¤¿2ÆÀÅÀ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃæ±û¤òµ¯ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1¼ºÅÀÌÜ¤ÏÃæ±û¤Ø¤Î½Ä¥Ñ¥¹1ËÜ¤«¤é¡¢2¼ºÅÀÌÜ¤ÏÃæ±ûÆÍÇË¤«¤é°ìÅÙ¤ÏËÉ¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆó¼¡¹¶·â¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¾¡Íø¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®²Ì¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¤³¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î¼åÅÀ¡×¤¬º£¸å¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¡¢¸«²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤¬½¤ÀµÉÔ²ÄÇ½¤Ê²ÝÂê¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢º´Ìî¤¬Æþ¤Ã¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤Þ¤À·Ð¸³ÃÍ¤¬Àõ¤¤¡£±óÆ£¹Ò¤ä¼éÅÄ±ÑÀµ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢º´Ìî¼«¿È¤âÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæÊË¤Èº´Ìî¤È¤¤¤¦¶¦¤ËÄã¤¤¥¹¥¿¡¼¥È°ÌÃÖ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Î²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÈÖ¤ÇÆ±¤¸Å²¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ê¤ë¡£À¥¸ÅÊâÌ´¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÏ¢·È¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¤Î¤â¡¢µÞÂ¤DF¥é¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¿¤Ó¤·¤í¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î2»î¹ç¤Ç¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ò¡Ö¼¡¤Ë¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¡×¤À¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í´ÆÆÄ¤¬¿Þ¤é¤º¤â»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö½ÉÂê¡×¤Ï¡¢11·î¤ÎÂåÉ½¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¤É¤ó¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò²æ¡¹¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£½êÂ°¤¹¤ë¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢2»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤ÎÂæÆ¬¤À¡£DF¥é¥¤¥ó¤Ë²ø²æ¿Í¤¬Â¿¤¤¸½¾õ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¿®¤¸¤ÆÈ´Å§¤·¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤¿ÎëÌÚ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÄì¾å¤²¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤è¤ê¤â·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¾·½¸¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤Ã¤¿¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉÔÌÀ¤òÃÑ¤¸¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ø¤Î¾¡Íø°Ê¾å¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌÀ³Î¤Ê²ÝÂê¤È¼ý³Ï¤ÎÎ¾Êý¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾¡Íø¤ÎÇ®¶¸¤«¤é°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¡¢11·î°Ê¹ß¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬¤³¤Î¡Ö½ÉÂê¡×¤Ë¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤³¤½¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ê¿¹²í»Ë / Masafumi Mori¡Ë