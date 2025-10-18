「ここがお前の墓場だ」…”無実だと知りながら”ボロボロになるまで拘禁を続ける「イランの刑務所の闇」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ニガラ・アフシャルザデ

ニガラ・アフシャルザデ（1978年生まれ）はトルクメニスタン市民である。2014年にマシュハドにてスパイ容疑で逮捕され、5年の禁固刑に処された。ニガラはエヴィーン刑務所の209棟の独房で1年半を過ごし、その後、女性刑務所に移送された。

頭がどうにかなりそう

--家族には連絡できていましたか？

最初の6ヵ月間、誰とも連絡を取れませんでした。母とも、下のふたりの小さい子どもとも。頭がどうにかなりそうでした。尋問官はここが私の墓場だと言います。そのうち私もそう信じるようになりました。ところが6ヵ月が過ぎると、電話を渡されたので、私はイランにいる長女に電話をかけました。長女なら面会に来ても良いと言われ、娘は来てくれました。

私は小さい弟妹がどうしているのか聞きました。母がトルクメニスタンから来て、連れて帰ったそうです。8ヵ月が過ぎると、今度は母に電話をかけることを許されました。私はまだ祖母が亡くなったと信じていました。子どもたちが孤児院に入れられ、夫は私を捨てたと。母と話して、それらは全部嘘だったと分かりました。

8ヵ月ぶりに見る自分の姿

--尋問の頻度と長さはどれくらいでしたか？

最初の頃は、1週間に2〜3回でした。しばらくすると、1週間に1回になりました。さらに時間が経つと、もっと間遠になりました。ただ独房に放置されました。私はスパイではありません。尋問官も私がスパイではないと知っている、と言いましたが、それでも彼らに協力し、尋問では指示どおりのことを言わなければならない、と命令します。私が言われたとおりにすれば、お金をくれて、下の子どもたちがイランに来て一緒に暮らせるようにする、と。

故国に帰れば嫌がらせをするとも言いました。「ここにいなさい」と言うのです。私はスパイ容疑で逮捕されて拘禁されているのに、それまでなぜ罰を受けていないのか、訳が分かりませんでした。なぜお金や家や居住許可までくれると言うのでしょう？

--1年半の間、あなたの身体的、心理的状態はどのように変化しましたか？

とにかく何も食べられませんでした。時が経つにつれ、痩せ衰えていきました。床に寝ているので背中はひどく痛み、狭い独房に閉じ込められ、動けないせいで消化器官がほとんど働かなくなり、痛みを伴う便秘になりました。1週間にひと切れ、ふた切れほどしか果物はもらえません。

冬の間をずっと独房で過ごしました。床には薄い絨毯が敷かれていて、私は軍用毛布を重ねて、その上に寝ていましたが、凍えるような寒さです。体が芯から冷え切って、何をしても温まりません。私は水道水を飲んでいました。のちに、エヴィーン刑務所の水は飲用には適していないと知りました。

体はすっかり弱り、心もひどい状態でした。泣き続けたので目に激痛が走るようになりました。深刻な歯痛にも苦しみましたが、治療という点では何もしてもらえませんでした。およそ8ヵ月後、病院に運ばれたとき、エレベーターの中に鏡があって、自分の顔が映っていました。その顔に衝撃を受け、心から悲しくなりました。

翻訳：星 薫子

