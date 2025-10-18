「この嫁で大丈夫かしら」息子が選んだ『派手な見た目の女性』に不安。でも → ご近所さんから愛されるワケ

友人Aから聞いた話です。

息子さんが連れてきたお嫁さんは、派手な見た目で最初は驚かされたそうです。

しかし実際に付き合ってみると、地域の人から「頼りになる人」として慕われるようになり、見た目だけで判断していたことを思わず振り返ることになったのだとか。

派手な見た目に不安を覚えた初対面

お嫁さんの本当の姿に触れたことで、反省すると同時に「思い込みや先入観で人を判断してはいけない」と強く感じさせられました。

今ではどんな集まりでも「ぜひお嫁さんも一緒に」と声がかかるほど、私たちにとってなくてはならない存在になっています。

【体験者：50代・主婦、回答時期：2025年8月】

