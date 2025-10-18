熊本西環状道路の「池上工区」が開通

熊本市が整備を進めている熊本西環状道路の「池上工区」4.6kmが、2025年10月19日15時に開通します。

【全通まであと少し！】熊本西環状道路の開通ルートを見る（地図と写真）

熊本西環状道路は、熊本市の南区砂原町から北区下硯川町（下硯川IC）までを南北に結ぶ計画の地域高規格道路（自動車専用道路）です。中心市街地の東側を走る国道3号植木バイパス・熊本北バイパス、国道57号熊本東バイパスと合わせて「熊本環状道路」を構成し、中心市街地に集中する交通を分散させる狙いがあります。

計画延長約12kmのうち、北側の花園IC〜下硯川IC（国道3号植木バイパス）間4.1kmは2017年3月26日に開通。そして今回は、池上（いけのうえ）熊本駅ICから花園ICまでの「池上工区」4.6kmが暫定2車線で開通します。この区間の途中にICはありませんが、谷尾崎トンネル（872m）と花園トンネル（1563m）も供用が始まります。

池上熊本駅ICは、同時開通予定の県道344号池上インター線（延長1.0km）に直結。この県道はさらに県道227号並建熊本線（万日山トンネル）につながり、九州新幹線などが乗り入れる熊本駅の西口や中心市街地へ容易にアクセスできるようになります。

なお、今回の開通で熊本西環状道路は全体の3分の2がつながりますが、残りの砂原町〜池上熊本駅IC間3.8kmの整備も進行中です。この区間ができると、熊本港へのアクセス性も向上します。

一方、反対側の下硯川IC以北は、九州道の熊本北JCT/IC（仮称）までが「熊本環状連絡道路」として、2025年度に新規に事業化されています。