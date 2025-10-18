「今ある力で、今いる場所で」「過去の栄光は関係ない」…78歳現役数学者が語る精神的な若さを保つための秘訣とは

波乱万丈、紆余曲折…80歳を目前に破天荒な天才数学者が振り返る「人生談」！

「内定取り消し」でお先真っ暗な社会人1年目から「数学」を広めに世界5大陸を駆け回るまで「山」と「谷」に満ちた半生を送ってきた筆者が実践する、身体は老けても全身全霊で余生に向き合う「こころのありかた」とは。

“数学の伝道師”秋山 仁が語る七転八倒の体験的アドバイスが詰まった一冊『数学者に「終活」という解はない』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『数学者に「終活」という解はない』連載第10回

『「こんな仕事をするためにこの会社に入ったんじゃない」は大間違い!?…すぐに音を上げる社会人に世界的な数学者が鳴らす「警鐘」』より続く。

「今いる場所で、今ある力で」

Do what you can, with what you've got, where you are. Theodre Roosevelt

（今いる場所で、今の自分の力で精いっぱいできることをやりなさい）セオドア・ルーズベルト（米国第26代大統領）

映画「ナイトミュージアム」でロビン・ウィリアムズがチャーミングに扮していた大統領（セオドア・ルーズベルト）が右の言葉を遺している。今の自分に精一杯なことをやることで次により良いチャンスが飛び込んで来るようにしなければ、今いる場所から一歩も進めやしないだろう。

同級生、学生、仕事で出会った人たち、これまでたくさんの人たちに出会ってきたが、そもそもの能力としては同じぐらいだったとしても、目立たない縁の下の力持ちのような仕事があった時、率先して一生懸命やっていた人が“仕事ができる忙しい人”になっていることが多い。

一方、「なんで自分がこんな仕事をしなくちゃいけないんだ」と選り好みして目立つところで人の評価を稼ごうとばかりしていた人は、「なんでなんだ」、「あいつが悪いんだ」、「こいつのせいなんだ」と愚痴ばかり言うだけで、仕事であまりパッとしていない傾向がある。

「経験豊かな私たちに社会に出たばかりの新人に対して言うようなことを、なんで秋山はここでクドクドと言っているんだ？」と思っている人もいるだろう。

でも、「プライドが邪魔して、目の前の仕事を一生懸命やろうとする姿勢に欠け、職場で役に立たなくて困っている」というケースは、「定年後の再就職で雇った人たちにも結構多い」という話を経営者の人たちから多く聞くからだ。

人生を長く楽しむには…

自戒も込めて言うのだが、社会経験が知らず知らずのうちに、変なプライドの垢となってしまって、「以前勤めていた会社で、自分はこんなレベルの仕事は部下に任せていた」、「前の会社ではこんな風じゃなかった」とか言っているようでは、再雇用先の会社のお荷物にしかならないことが多い。

過去の栄光は関係ない。今いるその場所で今持っているありったけの力で目の前にある仕事に全力で取り組むべきだ。そうした時、自分に本当にこれまでの社会人経験で磨いてきた実力があるのなら、最高のレベルでその仕事を成し遂げられる。

その仕事ぶりを見て、自然とより重要な仕事が任されるようになる。それができてこそ、“新しい環境に溶け込める精神的な若さがある”ということになるのではないだろうか。

肉体的な若さがたとえ失われたとしても、人生を長く楽しむためには、精神的な若さは失いたくないものだ。

【前回の記事を読む】「こんな仕事をするためにこの会社に入ったんじゃない」は大間違い!?…すぐに音を上げる社会人に世界的な数学者が鳴らす「警鐘」