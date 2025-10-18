¡Ö¤½¤Î¤È¤¡¢»ä¤ÏÄü¤á¤¿¡×¥ß¥¹Ï¢È¯¤Î¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤È¡¢±éµ»¸å¤ÎÎÞ
2022Ç¯2·î¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ËÌµþÂç²ñ¤Ç¡¢¡ÖÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î²Ö¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤À¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ë¡¢¶Ø»ßÌôÊªÀÝ¼è¡Ê¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¡Ë°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£1988Ç¯¥½¥¦¥ë¸ÞÎØÎ¦¾åÃË»Ò100£í¤Î¥Ù¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢¾×·â¤ÎÂç»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢15ºÐ¤È¤¤¤¦¥ï¥ê¥¨¥ï¤ÎÇ¯Îð¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¤Ê¤É¤«¤é¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ø¤Î»ÃÄêÅª¤Ê½Ð¾ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÆ°ÍÉ¤Î¤¿¤á¤«¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï²¿ÅÙ¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢4°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡½¡½¡£
¤½¤ì¤«¤é1Ç¯È¾¸å¤Î2023Ç¯10·î¡¢NHK¤Î¼èºàÈÉ¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¥ï¥ê¥¨¥ï¡¢¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¤Î¥¨¥Æ¥ê¡¦¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤³¤í¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¤Ï¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î¸¡ÂÎ¤¬¤Ê¤¼¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÍÛÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£²¼¤µ¤ì¤¿ºÛÄê¤Ï¡¢¡Ö½Ð¾ìÄä»ß4Ç¯¡×¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÂÐÀïÁê¼ê¤òÀäË¾¤Ë´Ù¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÀäË¾¡×¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿Å·ºÍ¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¤ÎÁ´À¹´ü¤Ï²á¤®µî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ë¤Ç¿äÍý¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤Ë½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÆâËë¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿¡Ö½ÉÌ¿¡×¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£
ÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éÏÃÂêÊ¨Æ¤·¤¿NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÎÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢µ¼Ô¤¬¤Þ¤È¤á¤¿°µ´¬¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö±É´§¤ÈÀäË¾¤Î¥ê¥ó¥¯¡×¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¼ÂÎÏ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿·ë²Ì
ÃçºÛºÛÈ½½ê¤Î·èÄê¤¬14Æü¤Ë²¼¤ê¡¢¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï15Æü¤«¤é¤Î¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö½Ð¾ì²ÄÇ½¡×¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿30Ê¬¸å¡¢¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï¼óÅÔÂÎ°é´Û¤ÎÎý½¬¥ê¥ó¥¯¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¡ÖµÙ¤ß¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âºÇ°¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
Íâ15Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥àÅöÆü¡¢¸á¸å¤«¤éËÜÈÖ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÇÎý½¬¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢É½¾ð¤Ï¹Å¤¯¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÅ¾ÅÝ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤ÉÌÀ¤é¤«¤ËÆ°¤¤ËÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£
¤³¤Îº¢¡¢¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢É½¾ð¤ò´°Á´¤Ë¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¥ï¥ê¥¨¥ï¤ÏÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥ó¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤Î¾å¤Ë¾®¤µ¤ÊÀ±¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤¬3°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢É½¾´¼°¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡Ù»Ò¤É¤â¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Èó¸½¼ÂÅª¤Ç¡¢¡Ø»ä¤Î¤»¤¤¤ÇÉ½¾´¼°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¬¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©¡Ù¤È¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤È¤¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Æ¥ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¥«¥ß¥é¤¬»ä¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÃåÂØ¤¨¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¥ê¥ó¥¯¤Ë½Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¤ÇÃ¯¤âÉ½¾´¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
15ÆüÌë¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±éµ»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥ï¥ê¥¨¥ï¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈROC¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Çï¼ê¤ÇÎå¤Þ¤·¤¿¡£ÃÄÂÎ¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¡¢Âçµ»¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£¤ï¤º¤«9ÆüÁ°¤Î±éµ»¤Ç¤Ï90ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡£
¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¼´¤¬Âç¤¤¯·¹¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»°²óÅ¾È¾²ó¤ê¤¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃåÉ¹¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ½ÐÍè±É¤¨ÅÀ¤ò2.7ÅÀ¤â¸ºÅÀ¤µ¤ì¤¿¡£ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï3.31ÅÀ¤Î½ÐÍè±É¤¨ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤À¤±¤Ç6ÅÀ°Ê¾å¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
Â³¤¯¥È¥ê¥×¥ë¥Õ¥ê¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥ê¥×¥ë¥ë¥Ã¥Ä¤È¥È¥ê¥×¥ë¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¼ºÇÔ¤ÇÆÀÅÀ¤Ï¿¤Ó¤º¡¢ÃÄÂÎ¤Î¤È¤¤è¤ê8ÅÀ¶á¤¯Äã¤¤82.16¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Î¥·¥§¥ë¥Ð¥³¥ï¡¢3°Ì¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤È¤ÎÅÀ¿ôº¹¤Ï2ÅÀÁ°¸å¤Ç¡¢1ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¼ºÇÔ¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¶Ïº¹¤À¡£
±éµ»¤Î¤¢¤È¡¢¥ï¥ê¥¨¥ï¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤É¤¤³ê¤ê¤ò¤·¤¿¤Î¡ª¡¡ºÇ°¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ç²¿¤â¤«¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡ª¡¡¤È¥Ò¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬»ä¤ò¤Ê¤À¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤â1°Ì¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ç½ÎÏ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê·å³°¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¥ê¥¨¥ï¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â1°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½¾´¼°¤ÏÊÝÎ±¤È¤Ê¤ê¡¢±ä´ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÖºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢1ÆüÃÖ¤¤¤Æ17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï»î¹ç¤Î»Ï¤Þ¤ë2»þ´ÖÁ°¤Ë²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢1»þ´Ö¤Î¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¡¢´ðÁÃ¶¥µ»ÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Î6Ê¬´ÖÎý½¬¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£¶ÚÆù¤¬È¿±þ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¿®¹æ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¥³¥ó¥Þ¿ôÉÃ¸å¤Ë¶ÚÆù¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤â¡¢¶ÚÆù¤Ë¤â¡¢Æ¬¤Ë¤â¥¥ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£6Ê¬´ÖÎý½¬¤Î¤¢¤È¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¾ï¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬¤¹¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¾¯¤·Ç¯Îð¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï±éµ»¤Î»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÆùÂÎÅª¤ÊÉé²Ù¤Î¤«¤«¤ëÎý½¬¤ò¤·¡¢¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥·¥§¥ë¥Ð¥³¥ï¤Ï¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀäË¾¤Î¥Ü¥ì¥í
¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç1°Ì¤Î¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î³êÁö½ç¤È¤Ê¤ë¡£
Âç´¿À¼¤Î¤Ê¤«¥ê¥ó¥¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ï¥ê¥¨¥ï¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥«¥á¥é¤È»ëÀþ¤¬¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¡¢¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï¡¢¡ÖÉ¡¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤Ç¥«¥á¥é¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±éµ»¤Ë¸þ¤±¤Æ½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿·ÚÊÎ¤Î´ãº¹¤·¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤·¡¢Èè¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ó¥¯¤Ë½Ð¤Æ³ê¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤¢¤¢¥À¥á¤À¡Ù¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ä¡£»ä¤Î¥ß¥¹¤Ç¤·¤¿¡×
¥Ü¥ì¥í¤Î²»³Ú¤Ë¾è¤Ã¤Æ³ê¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î»Í²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤ÏÃåÉ¹¤·¤¿¤â¤Î¤Î²óÅ¾ÉÔÂ¤ÎÈ½Äê¡¢Â³¤¯¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤â²óÅ¾¤¬Â¤ê¤º¡¢ÃåÉ¹¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÉ¹¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
»Í²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢ÌµÍý¤ÊÂÎÀª¤«¤é»°²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡¢¸åÈ¾¤Î»Í²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤Ç¤âÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡£
¤ï¤º¤«10Æü¤Ç¤³¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï--²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬Åà¤êÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÂ©¤ò°û¤ß¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡Ö»Í²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤¦ÂÎÎÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢¡Ê¹½À®¤ÎÆñÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ¡Ë»°²óÅ¾¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥³¡¼¥Á¤Î¹½À®¤Ç¤Ï»Í²óÅ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢Ä·¤Ù¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
7ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¤¦¤Á¡¢½ÐÍè±É¤¨ÅÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«2ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë±éµ»¹½À®ÅÀ¤âÁ´ÂÎ4°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤ÎÆÀÅÀ¤Ï141.93¤ÈËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤«¤é¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¡¢ÃÄÂÎ¤Î¤È¤¤«¤é36ÅÀ¤âÄã¤¤ÅÀ¿ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Í²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤â¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤·¤Æ»Í²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤Ï»°²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤À¤±¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÉÝ¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤òÁ´Éô¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¡¢»ä¤ÏÄü¤á¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«¿È¤Î¥×¥é¥¤¥É¤«¤é¤«¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤«¡¢¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤é¤ì¤¿±éµ»¹½À®¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Å¾ÅÝ¤·¤¿¡£
±éµ»¤ò½ª¤¨¤¿¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·ë²Ì¤Ï¡¢4°Ì¡£
¥¨¥Æ¥ê¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯¤«¤é½Ð¤¿¥ï¥ê¥¨¥ï¤ò¤Õ¤À¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¥ï¥ê¥¨¥ï¤ò¼¸ÀÕ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¡£¡ÉÀäË¾¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Å·ºÍ¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î¡Ö½ÉÌ¿¡×