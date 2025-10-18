鈴ヶ森刑場遺跡に保存されている火炙り台とその説明（東京都大田区、写真：MORIKAZU／PIXTA）

NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎（つたや じゅうざぶろう）。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第39回「白河の清きに住みかね身上半減」では、山東京伝作の『教訓読本』として3作品を出すも絶版処分に。山東京伝と蔦重は処罰されることになり……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

まるで機能しなかった「行事改」のシステム

「行事を2名立てて、行事改を実施せよ」

出版統制令が出された5カ月後の寛政2（1790）年10月、幕府は地本問屋に対してそんなお触れを出している。

老中の松平定信としては、祖父である8代将軍・徳川吉宗が享保時代に行った出版規制が形骸化していたため、徹底させようと考えたようだ。

定信は時事や異説、古代風に仕立てて現代世相を書くことや、好色本の出版を改めて禁じている。また、先祖のことや、徳川将軍家に関する書物も出版してはならないとした。地本問屋には、行事というチェック係を決めたうえで、仲間内での検閲が義務付けられることになった。

そこで蔦重は行事2名の審査をきちんと受けたうえで、山東京伝による3作品を出版したが、これが町奉行に問題視された。

まず『仕懸文庫（しかけぶんこ）』は鎌倉時代になぞらえながら、実際には深川遊廓での遊興の様子を描いたものと判断された。

そして『青楼昼之世界錦之裏（せいろうひるのせかいにしきのうら）』と『娼妓絹篩（しょうぎきぬぶるい）』の2作は、浄瑠璃の筋立てや登場人物を使いながらも、結局は吉原遊廓の様子を描いたものだと判断された。

3作とも絶版処分となったばかりか、出版元の蔦重や作者の京伝、さらに行事の2名も処罰されることになった。

「行事改」のシステムはうまく機能しなかったわけだが、それも無理はない。このとき、審査するべき行事は2人とも零細の製版業者だった。なんとかして規制をかいくぐろうとする蔦重を止めることは、力関係的に難しかったのである。

今回の放送では、蔦重はこの3作について行事からチェックを受けるときに「好色を描くことで、好色を戒める。そうただし書きしてあんじゃねえですか」と説得。袋には「教訓読本」と取ってつけたように記載している。実際にもそんな小細工をし、なおさら幕府の怒りを買うことになった。

江戸時代の刑罰で一番重かった「生命刑」の執行方法

今回の放送では、蔦重や京伝が厳しく追及され、処罰が下されるプロセスが描写された。蔦重の妻・ていが、鶴屋喜右衛門とこんなやり取りを行っている。

てい「あの、主人の命乞いなどしていただくことは……」

鶴屋「累が及ぶことを考えれば、命乞いはできませんよ。みな、店も家もあります」

てい「愚にもつかぬことを申しました。お許しを」

鶴屋「訴え出られるとすれば、おていさんしかいません」

その後、ていは決死の覚悟で、定信の側近・柴野栗山（しばの りつざん）に命乞いをする。普段はクールな性格だけに、なりふり構わず行動する姿が印象的だったが、江戸時代においては、どんな刑罰があったのだろうか。

一番重いのは「生命刑」、つまり死刑だが、江戸時代にはいくつか死刑の執行方法があった。

死刑のなかでも最も軽いのが、牢の中で首をはねられる「下手人（げしゅにん）」で、身内が遺体を引き取り、埋葬することもできた。次に「死罪」の場合だと、首をはねられるところまでは同じだが、処刑後に死骸は試し斬りに使われることになる。

さらに重いものでは、受刑者を十字架に縛りつけて槍で突き殺して3日間死体をさらす「磔（はりつけ）」や、死後に首を晒しものにする「獄門（ごくもん）」、放火犯に対する「火罪」などがあった。

「生命刑」より軽いものでは、手や額に入れ墨を入れられたり、ムチ打ちにされたりする「身体刑」もあれば、島流しのような「追放刑」もあった。

ドラマでは、蔦重が科せられる可能性のある処分について皆で話し合っているときに、ていが「江戸にいられなくなるのでございますか！？」と驚く場面があった。これは「江戸払（えどばらい）」と呼ばれるもので「追放刑」の一つである。

刑罰の種類が多かっただけに、ドラマのていも気が気でなかったことだろう。実際に蔦重に科せられたのは「身上半減（しんしょうはんげん）」と呼ばれるものだった。刑罰の種類としては財産を奪われる「財産刑」に当たる。

そして、山東京伝は「手鎖50日の刑」を受けることになった。自由を奪う「自由刑」に分類されるもので、ドラマでは手に鎖をつけられながら、自宅で謹慎する悲しげな京伝の様子が描写された。

さまざまな説があった「身上半減」の刑罰

「身上半減」とは、どんな財産刑だったのか。ドラマでは、蔦重が経営する耕書堂が持つ財産がすべて半分にされるシーンがあった。

だが、実は「身上半減」については、いろいろな説がある。蔦重が「身上半減」に科せられたというのは、曲亭馬琴（きょくてい ばきん）が書いた山東京伝の伝記『伊波伝毛乃記（いわでものき）』で「板元重三郎は身上半減の闕所（けっしょ）」と書いていることが、一つの根拠とされている。

「闕所」というのは、財産を没収されることをいう。「身上半減」を「財産を半分にされた」と解釈すると、闕所とは矛盾する。そこで、あくまでも闕所は比喩表現だとする解釈もあれば、闕所とあることから馬琴は大げさに書きがちで、「身上半減」もそれほど重い罰ではなかったのではないか、とする見方もある。

一方、作者不明の『山東京伝一代記』では「身上半減」という表現はなく、「身上に応じ重過料」とある。ドラマのように「暖簾まで半分にする」というのは明らかにフィクションだが、財産の半分までいかずとも、それなりに痛い目に遭うことになった、といったところだろうか。

これからの展開について触れておくと、京伝はもう二度と幕府から目をつけられたくないと、子ども向けの教訓本にシフト。新たな読者層を開拓することになる。そして蔦重はというと、役者絵を売り出す方向へとかじを切ることになる。

もはや田沼時代とは打って変わった世の中になったと身をもって知りながら、蔦重も京伝も、次のステージにつなげている。たくましい2人の挑戦に注目したい。

ドラマでは描かれなかった葵小僧の「信じがたい供述」

もっと罰せられる悪党は他にいるのではないか――。

蔦重と京伝が罰せられる姿をみて、そんなふうに思った視聴者もいたことだろう。事実、とんでもない悪党がこのときに暗躍していた。

前回放送では、江戸の犯罪を取り締まる火付盗賊改役の長谷川平蔵が、老中の松平定信から命じられて、近代的刑務所のもととなる「人足寄場（にんそくよせば）」の創設に動き出す様子が描かれた。

（過去記事「大河『べらぼう』目立ちたがり屋？シゴデキ男？評価が分かれる長谷川平蔵、人足寄場を作るためにとった大胆な行動」参照）

今回の放送でも、平蔵には見せ場があり、街にはびこる深刻な犯罪行為を、定信にいち早く報告している。

平蔵「ここのところ〈葵小僧（あおいこぞう）〉と呼ばれる一党が市中を荒らし回っておりまして」

定信「葵小僧？」

平蔵「先の上様のご落胤を名乗る賊でございます」

この「葵小僧」とは実在する盗賊で、徳川家の葵の御紋をつけていたことから、のちにその名で呼ばれた。葵の御紋を掲げる行列ならば、どこを通っても咎められることはない。大胆にもそう考えたらしい。1日に何軒もの家に忍び込み、盗みを繰り返した。

しかも、葵小僧は押し入った家の女性たちに乱暴を働いたという。主人としても妻や娘が被害に遭えば、体面上、訴え出にくい。実際に泣き寝入りするケースが多かった。それも葵小僧の狙いだったのだろう。ドラマでは、その手口を平蔵が説明している。

平蔵「上様と見紛うばかりの行列を仕立て、休ませてほしいと家の戸を開けさせ、強奪はもちろん、必ずその家の妻や娘を辱めていくそうです。あまりに由々しき一件にゆえ、あえて言上に参じました」

定信「ただちに賊どもをとらえて、極刑に処せ！」

ドラマでは、平蔵らが葵小僧の一味と大立ち回りをして見事に捕えたが、実際も平蔵の活躍が実を結んで、「葵小僧」こと大松五郎を捕縛。寛政3（1791）年5月3日に獄門にされている。

ドラマでは描かれなかったが、捕まった大松五郎は取り調べ中に、女性への性的暴行を得意げに語ったという。その様子を見て、平蔵はこの自供の裏を取るのは、被害に遭った女性をさらに苦しめると判断。通常のプロセスを経ることなく、捕縛からわずか10日で刑を執行するという素早さで、事件の早期収束を図っている。

このときに定信の許可のもと、調書もすべて破棄している。女性被害者の心情に寄り添った平蔵のスタンスを、定信も支持したのだろう。頭でっかちで例外を認めないイメージが強い定信だが、傷つけられた犯罪被害者の気持ちを優先して考えるところが実際にはあったようだ。

長谷川平蔵墓供養碑（写真：テラ／PIXTA）

次回「尽きせぬは欲の泉」では、身上半減の刑を受けながらも、営業を再開した蔦重。執筆依頼のため京伝のもとを訪ねると、京伝の妻から滝沢瑣吉（さきち）の面倒をみてほしいと頼まれる。この瑣吉が、のちに「曲亭馬琴」として名をはせる人物である。

瑣吉を手代として雇うことになった蔦重だが、瑣吉は勝川春章が連れてきた弟子・勝川春朗とケンカになってしまう。この勝川春朗は、日本で最も有名な浮世絵師「葛飾北斎」だ。

ついに、曲亭馬琴と葛飾北斎が登場する。見逃せない回となりそうだ。

