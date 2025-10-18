硫黄島は「棄てられた島」だったのか…本格的な定住に向けた「帰島計画」の中身

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

「新生硫黄島」へ

続く第9回（8月21日）と第10回（9月14日）は過去の議論の補足的な質疑応答が行われた。

国立公文書館で保管されていた議事録は、第11回会議（9月29日）が最後だった。この会議で私の心を揺さぶる発見があった。旧島民の委員たちから、本格的な定住に向けた新たな「帰島計画」が提示されていたのだ。

計画はこの6日前の9月23日に開いた帰島希望者たちの会合で了解されたものだった。会合には62人が出席し、33人が委任状を出していた。高齢化する島民たちが、それでも故郷を諦めきれない証だった。

全32ページの計画書の中で、ある言葉が私の目を引いて離さなかった。

「新生硫黄島」──。この5文字に私は深く心を動かされた。

これまで数多くの硫黄島関連文書に目を通してきたが、「新生」という生命力と希望に満ちた言葉が硫黄島と結びついた表現は、ここでしか見たことがなかった。それは戦火に焼かれ、死者の島となった硫黄島に、再び生命を吹き込もうという切実な願いが形になった言葉だった。

〈『新生硫黄島』は、この定期航空路線の就航で、戦前の大農式から戦後の集約農業に転換が可能であります。（中略）硫黄島の空の交通が開通することで、天然の気候を利用して、公害の無い野菜の生産、熱帯果樹園芸、さらに花卉園芸の生産地とし発展がすでに約束されております〉

この一節を読んだとき、私の目の前に新たな風景が広がった。戦車の残骸や朽ちた武器が転がる島ではなく、鮮やかな花々や野菜が育つ島。硫黄や弾薬の臭いではなく、緑の豊かな香りが漂う島。「新生硫黄島」という言葉には、単なる復興や再建を超えた、まったく新しい未来への扉を開くような輝きがあった。

計画の概要は次の通りだ。

・4年後の1982年を目標に段階的に帰島を行う。

・帰島可能と見込む世帯数は190戸で、計665人。

・戦前と同様、農業と漁業を基幹とする。

・民間航路の開設により、収穫物などの島外出荷を図る。

・村の存立のために役場のほか、村立小中学校などの整備を行政側に要請する。

・父島、母島と同様に都営住宅の建設を要請する。

戦没者の遺族感情を踏まえ、ホテルや旅館の建設を認めない村条例を制定し、島民が農業や漁業などの兼業で旅行者を受け入れる。

本来、こういった計画は、日本国憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を守るべき国や都が主導するものだ。しかし小笠原諸島が日本に返還されてから10年もの歳月が流れても、一度も国や都からの計画は示されなかった。置き去りにされた島民たちは、自らの運命を自らの手で切り開くしかなかったのだ。

彼らは、都市計画の専門的知識など、まったく持ち合わせていない。複雑な行政用語や法律用語と格闘しながら、夜遅くまで集まっては議論を重ねたことだろう。

計画書の拙い言い回しや素朴な表現の一つひとつに、彼らの切実な思いが染み込んでいる。政府の支援も専門家の助言もなく、ただ「帰りたい」という一心で作り上げた計画書。そのページをめくりながら、私の脳裏に浮かんだのは、戦火によって追われ、国策によって帰れなくなり、そして年老いてなお自分たちの力で帰郷への道を切り開こうとする人々の姿だった。彼らが求めたのは特別な贅沢ではなく、ただ「帰る」という当たり前の権利だけだった。

山下賢二が涙ながらに語ったあの言葉が蘇る。「棄てられた島だよ。棄てられた島民だよ。哀れなもんだよお……」。その言葉の重みが、拙い計画書には込められているように思えた。

