【F1】角田裕毅18番手…渋滞に巻き込まれタイムアタック間に合わず 米国GPスプリント予選
◇F1第19戦米国GP スプリント予選（2025年10月17日 テキサス州オースティン サーキット・オブ・ジ・アメリカズ＝1周5.513キロ）
今季4戦目となるスプリントレースの予選が行われ、レッドブルの角田裕毅は予選1回目（SQ1）敗退で18番手だった。
フリー走行で13番手だった角田は、SQ1最初のアタックで1分35秒259と十分なタイムを残せなかった上に、ピットレーンやコース上のトラフィックに巻き込まれてラストアタックが間に合わず、2回目（SQ2）へ進めなかった。
レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が1分32秒143でポールポジション（PP）を獲得。0.071秒差の2番手にマクラーレンのランド・ノリス（英国）、3番手には同僚オスカー・ピアストリ（オーストラリア）がつけた。
米国GPは日本時間19日午前2時からスプリントレース、同6時から予選、20日午前4時から決勝が行われる。
▽スプリント予選順位
(１)フェルスタッペン（レッドブル）
(２)ノリス（マクラーレン）
(３)ピアストリ（マクラーレン）
(４)ヒュルケンベルク（キックザウバー）
(５)ラッセル（メルセデス）
(６)アロンソ（アストンマーチン）
(７)サインツ（ウィリアムズ）
(８)ハミルトン（フェラーリ）
(９)アルボン（ウィリアムズ）
(10)ルクレール（フェラーリ）
＜以下SQ2敗退＞
(11)アントネッリ（メルセデス）
(12)ハジャー（レーシングブルズ）
(13)ガスリー（アルピーヌ）
(14)ストロール（アストンマーチン）
(15)ローソン（レーシングブルズ）
＜以下SQ1敗退＞
(16)ベアマン（ハース）
(17)コラピント（アルピーヌ）
(18)角田裕毅（レッドブル）
(19)オコン（ハース）
(20)ボルトレート（キックザウバー）