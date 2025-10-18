◇F1第19戦米国GP スプリント予選（2025年10月17日 テキサス州オースティン サーキット・オブ・ジ・アメリカズ＝1周5.513キロ）

今季4戦目となるスプリントレースの予選が行われ、レッドブルの角田裕毅は予選1回目（SQ1）敗退で18番手だった。

フリー走行で13番手だった角田は、SQ1最初のアタックで1分35秒259と十分なタイムを残せなかった上に、ピットレーンやコース上のトラフィックに巻き込まれてラストアタックが間に合わず、2回目（SQ2）へ進めなかった。

レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が1分32秒143でポールポジション（PP）を獲得。0.071秒差の2番手にマクラーレンのランド・ノリス（英国）、3番手には同僚オスカー・ピアストリ（オーストラリア）がつけた。

米国GPは日本時間19日午前2時からスプリントレース、同6時から予選、20日午前4時から決勝が行われる。

▽スプリント予選順位

(１)フェルスタッペン（レッドブル）

(２)ノリス（マクラーレン）

(３)ピアストリ（マクラーレン）

(４)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

(５)ラッセル（メルセデス）

(６)アロンソ（アストンマーチン）

(７)サインツ（ウィリアムズ）

(８)ハミルトン（フェラーリ）

(９)アルボン（ウィリアムズ）

(10)ルクレール（フェラーリ）

＜以下SQ2敗退＞

(11)アントネッリ（メルセデス）

(12)ハジャー（レーシングブルズ）

(13)ガスリー（アルピーヌ）

(14)ストロール（アストンマーチン）

(15)ローソン（レーシングブルズ）

＜以下SQ1敗退＞

(16)ベアマン（ハース）

(17)コラピント（アルピーヌ）

(18)角田裕毅（レッドブル）

(19)オコン（ハース）

(20)ボルトレート（キックザウバー）