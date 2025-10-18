植物は動いている！　園芸家が明かす、まるで植物でないような植物の能力

常識が覆されること必至の『植物哲学』、今回は植物のまるで植物でないような能力について。――そう、彼らは動いてるんです！

植物は動かない？

動物と植物の優位性を比較すると必ず挙がるのが、植物は動けないから動物には劣るという論点です。なるほど、もっともらしい論点です。文字通り動くからこそ「動物」なのですが、他方で植物は本当に動けないのでしょうか？

植物学者の稲垣栄洋は『植物はなぜ動かないのか──弱くて強い植物のはなし』（ちくまプリマー新書）で、「植物は動けないのではなく、周囲の環境をうまく利用しているから動く必要がない」という主旨の見解を述べています。植物を中心にまわりの世界が動いている、まるで天動説から地動説への変遷のようで刺激的な指摘です。同書は植物学者らしいさまざまな洞察が紹介されており、植物の存在意義について理解が深まる一冊です。

また、『昆虫記』で有名なファーブル博士は実は『ファーブル植物記』（平凡社）も記しています。そのなかでインドのとある寓話を紹介しています。

あるとき植物たちが妖精にこんな願い事をしたそうです。「自分たちも動物のように自由に動き回れるようになりたい！」 しかし妖精は、動き回ることは体中に大きな疲労を伴い、あらゆる危険にも身を晒すが本当にその覚悟はあるのか？ と植物たちに問いただします。多くの植物が身をひくなかで、ひとり勇敢なオジギソウが名乗りをあげます。

妖精の指先がオジギソウに触れると奇跡が起き、なんと動物になったのです。しかしオジギソウは動物性を体感したその直後に、激しい苦痛と恐怖に襲われます。ほどなくしてオジギソウは妖精に嘆願し、また植物に戻してもらいます。オジギソウは植物の仲間たちに動物性の苦痛と恐怖を語りました。それ以降、動物になりたがる植物が現れることは永遠にありませんでした。めでたしめでたし……。

こんな調子で『昆虫記』さながらに、博物学者らしい視点で生命の不思議を生き生きと綴っています。

しかし、おわかりのとおり「植物は動かない」という大前提が下敷きになっています。

動いている庭

稲垣の言う「植物を中心に世界が動いている」的な世界認識には共感する一方で、園芸家としてのぼくの実感は植物は動いているのです。

まず強力な代弁者を紹介しましょう。フランスには植物が動いていることを前提に庭作りをする庭師兼ランドスケープアーキテクトがいます。『動いている庭』（みすず書房）の著者、ジル・クレマンです。リールのアンリ・マティス公園やパリのアンドレ・シトロエン公園などが代表作です。彼は、自然な遷移として「動いている植物」を肯定し庭を作ります。どういうことでしょうか？

クレマン以前、一般的に庭園は庭師によって構想され造園されるものであって、その姿を維持することが庭師の仕事でした。この区画はこう区分けして、ここにはこの植物を植えてあっちにはあの植物を植えて、伸びすぎたら剪定して枯れたら植え直して……と。当初描いた構想が損なわれることは基本的に肯定されません。クレマンはこの古典的な庭園論に異議を唱えました。

『庭師と旅人──「動いている庭」から「第三風景」へ』（あいり出版）で、クレマンは「生命をあたかもオブジェのように一つのかたちのなかに押しとどめようとするあらゆる試みに反対する1」と力強く語ります。彼が主に好む植物は一年草の草花です。一年草は１年以内に枯死しますが、残した種子は風や動物に媒介されて移動するので、その年ごとに微妙に異なる場所に群れを作ります。個別には小さな移動にすぎなくとも、これが積み重なると庭の表情は大きく変容します。

クレマンの革新性はこれらの庭の変容を肯定する点にあります。クレマンは同書で「庭師の役目は、自然の動きについていくこと、つまり各種の植物が庭のなかを移動するのに付き添うことです2」とも述べています。この思想は「植物は動かない」、あるいはそれに異議を唱えてはならないことを前提としていた、古典的な庭園論に革命的な視点をもたらしました。

『動いている庭』では彼はこうも言います。「できるだけあわせて、なるべく逆らわない3」。まるでいけばな作家の言葉です。植物を動的生物として尊重し「植物は動いている」ことを大前提としたとき、はじめて浮かび上がる造園手法です。『動いている庭』の日本語訳を務めた、美学者で庭師の山内朋樹は「植物の動きを庭の主題にまで高め、こんなに鮮烈な言葉と方法で実践している人物がいようとは──4」と、自身の庭師としての活動に照らした驚きを訳者あとがきに記しています。

種子で茎で…植物たちは動いている！

もう少し植物たちの具体的な「動き」について確認しましょう。「動いている庭」の立役者は「種子」でした。あらゆる種子はさまざまな手段で「移動」の計画を練っています。あるものは風に運ばれやすい形状へ、あるものは動物たちを巧妙に利用するために自らを変化させます。誰もが幼い頃に遊んだはずの「タンポポ」の綿毛飛ばしや、ひっつき虫として有名な「オナモミ」はその筆頭です。「カエデ」の果実も移動に特化した独特な形状をしています。「翼果（よくか）」と呼ばれるプロペラの羽根のような果実の形状は、風がより遠くまで運んでくれることでしょう。

道端によく生えている「オオバコ」の種子も「移動」に長けた性質を持っています。種子が粘着物質で覆われており、水に濡れることでネバネバ状になります。そうして動物に踏まれることで、くっついて運ばれ分布を広げます。オオバコの学名は「Plantago」ですが、これはラテン語で「足の裏で運ぶ」を意味しています。

次は種子から離れ、日本人に馴染み深い「竹」です。日本の竹林は地下茎で広範囲に繫がっています。そしてある環境が生存に不利ならばその地上部は枯れて、より生存に有利な環境にある地下茎から芽を生やします。竹に限らず、群体で生息し地下茎で繫がった植物の多くは、このような行動原理で「移動」しています。

また老若男女から愛される果物「イチゴ」も動く植物として有名です。イチゴは株元から「ランナー」と呼ばれる匍匐茎（ほふくけい）を伸ばし、その先端から新しい株を形成して新天地で勢力を拡大します。竹は地下道を掘ってひっそりと行動していましたが、イチゴは大胆不敵にも地上を匍（は）って「移動」します。竹もイチゴもクローン繁殖なので動いているのは本人です。たしかに動物のそれと比べれば植物の歩みは遅いかもしれません。しかしこれらが「移動」ではない、とどうして言えるでしょうか。

園芸家の実感から言うと、植物は動いています。

