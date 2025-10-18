°ÛÎã¤Î¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÍäÀî²Ö²ÐÂç²ñ¡Ùº£Ìë³«ºÅ¡¡Mrs.GREEN APPLE¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤Ê¤É¤Ç¡ÈÆú¡ÉÉ½¸½¡¡¥Æ¥ì¥ÓÂçºåÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à°ìÍ÷¡¦ÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¡¡Âçºå¤Î²Æ¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÍäÀî²Ö²ÐÂç²ñ¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦18ÆüÌë¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ï½é¤Î½©³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤Ç¡¢¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤é8»þ54Ê¬¤Þ¤ÇÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·¸æÆ²¶Ú±è¤¤¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ±ÇÁü¤òÆÃÊÌ¾å±Ç
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·¿¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡Ö°ì¼Ü¶Ì¡×¡ÊÄ¾·ÂÌó30¥»¥ó¥Á¡Ë¤ÎÂç²Ö²Ð¤¬¡¢¹â¤µÌó300¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤ï¤ÎÌë¶õ¤ò¹ë²÷¤ËºÌ¤ë¡£¸÷¤È²»¤Î¶Â±ã¤ò¡¢¹ç·×11Âæ¤Î¥«¥á¥é¤¬Å°Äì¥Þ¡¼¥¯¡£¾å¶õ¤Ç¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤È¥É¥í¡¼¥ó¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¹â¤µ¤«¤é¤Î±ÇÁü¤Ç²Ö²Ð¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢YouTube¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤â²Ö²Ð¤ÎÌÏÍÍ¤òÀ¸ÇÛ¿®¡£ÇÐÍ¥¡¦ÆâÆ£¹ä»Ö¡¢¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ð¡¢¾¾Â¼º»Í§Íý¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÇ®µ¤¤òÅ°Äì¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡ÁBreak Through¡Á ¤Ê¤Ë¤ï¤Î¶õ¤ËÌ¤Íè¤ØÆÏ¤¯²Ö²Ð¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
¥·¡¼¥ó1¡Ö¿·¡×
¡Ú»ÈÍÑ³Ú¶Ê¡Û
¥í¥Ã¥·¡¼¥Ë¡¡¡Ö¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Æ¥ë½ø¶Ê¡×
Ado¡¡¡Ö¿·»þÂå¡×
±ì²Ð»Õ¡§°¦ÃÎ¸©¡¡³ô¼°²ñ¼Ò°ëÃ«±ì²ÐÅ¹
¸«½ê¤Ê¤É¡§ÅÔ»Ô·¿²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÄºÅÀ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÍäÀî²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÁê±þ¤·¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£È¯¿§Ë¤«¤Ê¿§ºÌ¤È¸ÄÀË¤«¤ÊÂ¤·Á¤ò»ý¤Ä°ëÃ«±ì²ÐÅ¹¤ÎÁÏÂ¤²Ö²Ð¤Î¿ô¡¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¡¼¥ó2¡Ö¿Ê¡×
¡Ú»ÈÍÑ³Ú¶Ê¡Û
Mrs.GREEN APPLE¡¡¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×
YOASOBI¡¡¡Ö¤¢¤ÎÌ´¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¡×
±ì²Ð»Õ¡§Ä¹Ìî¸©¡¡¥¢¥ë¥×¥¹±ì²Ð¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¸«½ê¤Ê¤É¡§ÆüËÜ¤Ë¸Å¤¯ÅÁ¤ï¤ëÏÂ²Ð²Ö²Ð¤«¤é¸Þ¿§¤Îßê¤¤Ø¤Î°Ü¤ê¤æ¤¯Ìë¶õ¤È¡¢Â®¼Í°ìÀÆ100È¯¤Î²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²Æú¤òÉ½¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ì½Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë²Ö²Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥ó3¡Ö¿®¡×
¡Ú»ÈÍÑ³Ú¶Ê¡Û
ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡õÉâ±À¡¡¡ÖÄ¹¤¯Ã»¤¤º×¡×
Coldplay¡¡¡ÖViva La Vida¡ÊÈþ¤·¤À¸Ì¿¡Ë¡×
±ì²Ð»Õ¡§·²ÇÏ¸©¡¡Åô²°±ì²ÐÅ¹
¸«½ê¤Ê¤É¡§´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤ËÂç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÞÕ¿È¤Î±é½Ð¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤Ä²Ú¤ä¤«¤Ë²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯Î®¹Ô¤Î»þº¹¼°¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¤Î¤ÇÈþ¤·¤¤¿§ºÌ¤ÎÊÑ²½¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¡¼¥ó4¡Ö¿´¡×
¡Ú»ÈÍÑ³Ú¶Ê¡Û
OfficialÉ¦ÃËdism¡¡¡ÖSame Blue¡×
King Gnu¡¡¡Ö¤Í¤Ã¤³¡×
±ì²Ð»Õ¡§Ä¹Ìî¸©¡¡¿®½£±ì²Ð¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¸«½ê¤Ê¤É¡§¼«¼ÒÀ½Â¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¸½Âå¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼ÅÀ²Ð¤ËÆÃ²½¤·¤¿åÌÌ©¤Ê±é½ÐÀ½ÉÊ¤Î¸¦µæ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2012Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÆú¿§¤Î²ÖÂ«¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤ò³«È¯¤·¡¢¶áÂå¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë²¼ÁØ±é½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò³È¤²¤Þ¤·¤¿¡£Âç¶Ì¤Ç¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ë²Ö¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÁÏÂ¤²Ö²Ð¡Ö¥é¥ó¥¿¥Ê¡×¤ä¡Ö·î²¼Èþ¿Í¡×¡¢»³¡¹¤òºÌ¤ë¹ÈÍÕ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿·Ý½Ñ²Ö²Ð¡Ö°½¶Ó¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥ó5¡Ö¿¿¡×
¡Ú»ÈÍÑ³Ú¶Ê¡Û
Superfly¡¡¡Ö°¦¤ò¤³¤á¤Æ²ÖÂ«¤ò¡×
¥¨¥ë¥¬¡¼¡¡¡Ö°ÒÉ÷Æ²¡¹¡×
±ì²Ð»Õ¡§Ä¹Ìî¸©°ËÆá»Ô¡¡Í¸Â²ñ¼Ò°ËÆá²Ð¹©ËÙÆâ±ì²ÐÅ¹
¸«½ê¤Ê¤É¡§¼«¼ÒÀ¸»º¤·¤¿¼«Ëý¤Î²Ö²Ð¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ê¤Ë¤ïÍäÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤±é½Ð¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î²Ö²Ð¶¥µ»²ñ¤Ç¾å°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¼Ü¶Ì¤ò¡¢ÍäÀî¤Î¤¿¤á¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¤Ï¡¢¿åÌÌ¤Ëºé¤¯ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¿åÃæ²Ö²Ð¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤ï¤Î¶õ¤ò²Ö²Ð¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡¢´¶Æ°¤È¶½Ê³¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÍäÀî²Ö²ÐÂç²ñ À¸Ãæ·Ñ2025¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)¸á¸å7»þ30Ê¬¡Á8»þ54Ê¬
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¡ãÆÃÀß¥¹¥¿¥¸¥ª¡ä
ÆâÆ£¹ä»Ö
¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ð
¾¾Â¼º»Í§Íý
¾å¸¶ÈþÊæ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ãÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥È¡ä
Á°ÅÄÂóºÈ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¥¦¡¼¥Ç¥ó¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼Î¤º»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
